Marta Xargay: "El bàsquet m'ha omplert de vida, però no és or tot el que lluu"

Marta Xargay es va retirar amb 30 anys del bàsquet professional. La seva carta de comiat va deixar entreveure que alguna cosa havia succeït dins de la seva etapa com a jugadora. "El bàsquet m'ha omplert de vida, però no és or tot el que lluu", va exposar.





Marta Xargay ha hagut de guardar-se durant tres setmanes els secrets, les seves confidències, sobre el qual ja és exseleccionador de la selecció espanyola, Lucas Mondelo. De fet, la publicació d'El País es va parar fins passat els Jocs Olímpics i el mateix mitjà va trucar a Lucas Mondelo, però no va respondre, segons expliquen des d'El País.





Marta Xargay ha estat una de les grans referències de la selecció espanyola de bàsquet durant els últims anys. 14 títols a l'àmbit de clubs i amb set medalles, Xargay va posar punt final a la seva carrera com a jugadora professional.





"Hi ha límits que no cal traspassar i ell a mi em va portar a un límit molt heavy. És dur ... He tingut molts problemes amb el menjar per culpa d'aquesta persona", va reconèixer Marta referint-se a Lucas Mondelo. La història entre tots dos va començar en el Dynamo Kursk en la temporada 2018-2019. El preparador li va arribar a dir a la Marta i a una companya que no anaven a menjar postres perquè estaven grosses.





"En aquell moment, jo pesava 67 quilos, i mesuro 1,82m. Em trobava bé físicament, però això em va generar molta inseguretat, dins i fora de la pista. Constantment em deia que estava fora de pes ... Això em va causar una revolució física i mental", va explicar Marta Xargay. La jugadora va disputar l'europeu de 2019 acudint a una psicòloga i recolzada en la seva parella.





En aquest europeu i superant totes les adversitats, Marta va guanyar l'or i es va convertir en la màxima anotadora de la final davant França. Però per poder arribar a això, va haver de superar molts moments durs personals en els quals se sentia malament per menjar i li generava molta ansietat, tal com explica a El País.





Amb tot això, el diagnòstic mèdic va ser clar. Marta patia bulímia i ortorèxia. "Vaig perdre el sentit de la realitat, de com era jo físicament. Si estava grassa o no. Si menjava bé o no. Ara torno a estimar-me i acceptar-me", va explicar Xargay.





Marta va ser la primera a sortir de la selecció, però després va arribar Anna Cruz i també va ser dura a l'hora de valorar al tècnic explicant que no tractava a les jugadores amb respecte i dignitat. A més, Laura Nicholls també va renunciar a l'Eurobasket i als Jocs Olímpics.





Ara amb tot el que ha comptat Marta Xargay i afegit al qual va exposar Anna Cruz, el focus està sobre Lucas Mondelo. Per sort, després de retirar-se l'exjugadora ha pogut recobrar la pau i l'equilibri, però va haver de renunciar a una part de si mateixa, a la Marta jugadora per poder anteposar a la Marta persona.