VÍDEO. Messi s'emociona en acomiadar-se del FC Barcelona

@EP





Lionel Messi ha hagut de dir adeu al Barcelona i ho ha fet entre llàgrimes. L'argentí ha reconegut obertament que no estava preparat aquest any per abandonar el club, però que la situació econòmica no ha ajudat per poder renovar-.





Les dades que ha donat Joan Laporta en les últimes setmanes sobre el nivell econòmic del Barcelona són realment preocupant. Han estat 487 milions d'euros en pèrdues durant l'última temporada i amb una massa salarial del 95%, el que ha fet impossible la renovació de Lionel Messi.





En la roda de premsa de comiat han estat presents pràcticament tota la plantilla del club blaugrana i molts dels seus excompanys. Els títols que ha guanyat són inesborrables i és el millor jugador de la història de club. A més, ha establert rècords que no es batran en molts anys.