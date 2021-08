Mor l'escriptor i comentarista Joan Adriansens als 85 anys

@EP





Adriansens va néixer el 1936 a l'Havana. La seva mare era cubana, neboda de què va ser president de país, Mario García Menocal. El seu pare era un diplomàtic espanyol.





Onda Cero ha recordat que Joan Adriansens començar el seu camí a la ràdio al costat de Julia Otero a 1991, al programa 'La ràdio de Julia'. El tertulià ha format part d'espais com 'El Gabinet', 'Territori Històric' o 'Megaviajeros', de 'JELO a l'estiu'. A més, també ha aparegut en programes de televisió com 'Moros i cristià', 'Crónicas Marcianas' i 'Dia a Dia'.







Ha viscut en països com els Estats Units, Holanda, Uruguai, Jordània i França. No va ser fins a 1954 quan va arribar a Madrid, on es va llicenciar en Dret i va començar els seus estudis a l'Escola de Belles Arts de San Fernando per iniciar així el 1968 el seu recorregut com a pintor professional.







A més de tot això, ha estat escriptor. És autor d'un llibre de sonets dedicat a les catedrals de Castella i Lleó i ha escrit un estudi sobre el deixeble espanyol de Leonardo da Vinci, Fernando de Plans. Altres de les seves obres són 'La seducció', 'adúlteres', 'La vida extrema' i 'Els Silencis del Marbre'.





Júlia Otero ha destacat que Adriansens era "brillant, valent, heterodox, enamorat de l'art, la bellesa i les catedrals". "Comptar amb la seva saviesa a la ràdio va ser un privilegi; tenir-lo com amic, un regal. Per sempre en el meu cor", ha assenyalat.