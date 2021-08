La guerra entre Laporta i Tebas continua oberta

@EP





Joan Laporta i Javier Tebas se segueixen llançant missatges. L'acord amb CVC i la no inscripció de Messi estan generant disparitats entre tots dos. Fa uns dies Laporta va comentar que La Lliga havia descartat completament l'acord del Barcelona amb Messi i per tant, l'argentí no podria ser inscrit.





Ara, La Vanguardia ha tret noves informacions sobre el pacte que hi havia entre Tebas i Laporta i el contracte amb CVC que, presumptament, era la clau perquè Messi seguís formant part del Barcelona. El president del club blaugrana va explicar que la situació econòmica de l'entitat era molt delicada i que per això no es podia signar Messi, però ara hi ha noves informacions que indiquen que per poder inscriure a l'argentí, el Barcelona havia de donar suport a la lliga amb el nou acord amb CVC.





Laporta va sortir al pas de les informacions i va indicar que l'acord de La Lliga amb CVC hipotecava al club durant els pròxims 50 anys, així que va rebutjar la proposta de Tebes. No obstant això, des del costat contrari, Tebas diu que els executius del Barcelona estaven encantats amb la proposta per poder inscriure Messi.





El contracte estava acordat en 2.700 milions d'euros per als clubs, cosa que permetria inscriure Messi. D'aquesta manera, Laporta hauria rebut el vistiplau de la Lliga, però sempre que el Barcelona donés suport al pacte amb CVC.