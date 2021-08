@EP





El preu mitjà de la llum en el mercat majorista tornarà a tocar aquest dilluns nous màxims històrics, amb un preu mitjà de 106,74 euros el megawatt hora (MWh), superant així l'anterior rècord de 106,57 euros que va aconseguir el passat 21 de juliol.





En la seva comparativa amb l'any passat --el segon dilluns d'agost va ser el dia 10--, l'alça és del 180%, és a dir, el preu d'aquest dilluns gairebé triplicarà el registrat fa exactament un any, quan es limitava a 38,09 euros / MWh.





No obstant això, aquesta vegada, el 'pool' elèctric registrarà per a aquest dilluns 9 d'agost un preu mitjà de 106,74 euros / MWh, superant tots els nivells de juliol i fins i tot els pics d'aquesta arrencada d'agost, que ha marcat tres de els cinc màxims històrics, segons dades de OMIE recollides per Europa Press.





Excepte des de les 15.00 hores fins a les 17.00 hores, el preu es mantindrà constantment per sobre dels 100 euros / MWh, marcant el màxim diari entre les 21.00 i les 22.00 hores, quan el preu de la llum serà de 114,07 euros.





Per contra, el mínim diari es registrarà entre les 16.00 i les 17.00 hores, ja que es limitarà a 97,95 euros el MWh.





El preu de la llum prossegueix així en aquesta arrencada d'agost amb la tensió viscuda al llarg de tot el juliol, que va portar a tancar amb una mitjana de 93,46 euros / MWh, fet que suposa el nivell més alt de la història i un 169,8% per sobre de el mateix mes de l'any passat.





En concret, en el que va d'agost, el 'pool' ha registrat ja la seva major preu històric, el d'aquest dilluns, així com el segon major preu en la sèrie històrica, dimarts passat amb 106,27 euros / MWh; el tercer, amb 105,24 euros / MWh el dimecres passat; i el cinquè, amb 103,07 euros / MWh, dilluns passat.





AL JULIOL, UN ENCARIMENT EL REBUT DEL 36%



El rebut de la llum d'un usuari mitjà s'ha encarit un 36,2% al juliol respecte al mateix mes de l'any passat, situant-se en els 85,34 euros, segons dades de Facua-Consumidors en Acció.





La baixada de l'IVA al 10% fins al desembre mentre el preu mitjà del megawatt hora estigui per sobre dels 45 euros amorteix la pujada en 8,54 euros. Si se seguís aplicant el 21%, el rebut hauria batut tots els rècords, arribat als 93,88 euros, segons els càlculs de l'associació.





En el cas concret de l'IVA, s'aplica una baixada al 10% fins a final d'any per a tots els consumidors amb potència contractada fins a 10 quilowatts (kW), sempre que el preu mitjà mensual de mercat majorista de l'electricitat estigui per sobre dels 45 euros per megawatt hora (MWh).







Pel que fa a la suspensió de el 7% de l'impost sobre el valor de producció d'energia elèctrica, que ja el 2018 es va decidir la seva suspensió temporal durant sis mesos per contenir una altra onada alcista en el preu de la llum, estarà vigent durant el tercer trimestre d'aquest any.