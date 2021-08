L'ampliació de l'Aeroport del Prat hauria d'estar acabada en 10 anys

@EP





L'ampliació de l'aeroport està prevista que acabi al 2031. Un projecte que ha començat amb el pacte entre el Govern i la Generalitat de Catalunya, però que no està previst que estigui completament acabat fins d'aquí a una dècada per la seva gran complexitat i els requisits que s'han de complir pel medi ambient.





De fet, el medi ambient és el punt que més problemes està generant entre el Govern i la Generalitat. La zona de la llacuna de la Ricarda es veuria afectada, tal com argumenta Aena. Cal allargar la tercera pista i, de moment, no han trobat cap alternativa viable a la de la llacuna.





Elena Mayoral, la directora de la planificació d'Aena, ja ha remarcat que la longitud de la pista anirà en funció de les necessitats de la flota de vols de llarg radi i de les destinacions que tinguin. No obstant això, el procés serà llarg. El primer pas que s'ha de fer és recollir les inversions que ha de fer Aena durant aquest període.







A partir d'aquí, el consell de Ministres ha d'aprovar el nou DORA abans de finals de setembre. En aquest acord s'inclouran els 1.700 milions d'euros per ampliar l'aeroport de Barcelona. Del total d'aquests diners, 380 milions aniran dedicats a la tercera pista i una altra gran part a comprar terrenys per poder dur a terme l'extensió de l'aeroport. El total restant, uns 1.320 milions d'euros aniran destinats a reformar la T1 i construir una terminal satèl·lit.





A més, la idea és que Aena inclogui més inversió. En aquest cas, serien 457 milions que es dedicarien única i exclusivamente perquè l'aeroport continuï funcionant. La part que sí que assumirà l'Estat és la connexió de trens d'alta velocitat que hi haurà entre Girona i Reus per arribar a Barcelona.





LES DATES CLAUS DE L'AMPLIACIÓ





2021. S'ha d'aprovar l'ampliació de l'aeroport i els pressupost que es tindran per dur-la a terme.





2022. Durant aquest any i el 2024 s'haurà de tramitar el pla d'ampliació de l'aeroport. L'objectiu principal que es té és que s'augmentin la capacitat dels vols que existeixen actualment. Passar de 80 vols que hi ha actualment per hora a 90. En aquest cas les pistes també es mantindran separades, una per aterrar i una altra per enlairar-se. Discussió de les mesures ambientals i aprovació d'aquestes.





2024. Aprovació del pla d'ampliació i inici de les compensacions ambientals.





2025. Es donaria inici a les obres d'ampliació de l'aeroport. Reformar la T1 i la creació de la terminal satèl·lit.





2026. La previsió indica que durant aquest any s'haurien de començar les obres dels trens d'alta velocitat i, a més, la previsió indica que es tornarà a la normalitat que hi havia abans de la crisi sanitària.





2029. Finalitzada la tercera pista que es vol crear.





2030-2031. Finalització de les obres de les terminals i final de l'ampliació de l'aeroport.