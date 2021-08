Jaume Llopis dimiteix com a membre de la Comissió Espai Barça

@IESE





L'adeu de Leo Messi comença a deixar les primeres dimissions. Jaume Llopis, membre de la Comissió Espai Barça ha dimitit de les seves funcions. El professor especialitzat en àrees d'estratègia i organització corporativa s'ha mostrat molt decebut amb la no renovació de Messi i amb la manera d'actuar de president blaugrana.





Per això, Jaume Llopis ha decidit escriure una carta al President del FC Barcelona on li mostra tot el seu malestar i li recorda que podria haver fet molt més per retenir Messi del que ha fet. A més, de manera contundent, li ha recordat que sempre serà el president que va acomiadar Messi.





Aquesta ha estat la carta que ha escrit Llopis.





Estimat Jan:











M'has decebut, pensava que eres l'únic capaç d'enfrontar-se a Florentino. Em falta informació, però segur que es podia fer molt més perquè Messi es quedés. Els que sobren són molts.





Messi era patrimoni important del FC Barcelona.





Ja veurem quan arriba la Superlliga, si arriba, i mentre, reforçant al PSG i facilitem que Mbappé vagi al Madrid. El pla perfecte de Florentino. Passaràs a la història com el president que va acomiadar Messi.





Gràcies per la confiança en posar-me a la Comissió Espai Barça, i, encara que no hi hagi cap nomenament oficial ni responsabilitat, crec que he aportat coses positives, però em veig en l'obligació de dimitir perquè vull tenir llibertat per poder expressar les meves opinions.





Et desitjo molta sort.