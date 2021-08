Gonzalo Guerrero va ser el primer espanyol a arribar al Yucatán, fins i tot abans que Hernán Cortés

@EP





Els espanyols han viscut a Mèxic molt abans que Hernán Cortés arribés allà. De fet, Gonzalo Guerrero va ser una de les persones que els historiadors marquen com el pare del mestissatge.





Guerrero era un mariner i el viatge que va emprendre havia de portar-lo al Darién, però una tempesta li va danyar la seva embarcació. Moltes de les persones que anaven a bord van morir, però algunes altres van arribar fins a la península del Yucatán. Això sí, en el moment que van tocar terra es van veure sorpresos per un grup de maies.





Tots van ser detinguts excepte Jerónimo d'Aguilar i Gonzalo Guerrero. Però la seva fugida no va sortir com esperaven i van ser esclavitzats. No obstant això, tots dos van prendre camins diferents. El primer va optar per mantenir-se fidel a les seves creences, mentre que Gonzalo es va anar fent maia.





El cap dels maia va requerir els serveis de Gonzalo, ja que aquest era molt bon estrateg militar, així que els va ensenyar noves maneres d'atacar i defensar-se. Amb això, Gonzalo va ser traspassat a altres guerrers i aquests el van acabar alliberant.





Una vegada lliure, es va tatuar i va aconseguir el grau de Nacom Balam i fins i tot va arribar a casar-se. De fet, amb tota història, quan Hernán Cortés va arribar al Yucatán, ja sabia que havia nàufrags espanyols i va intentar rescatar-los perquè s'unissin a la seva tripulació.





Quan Jeroni va saber l'arribada de Cortés va anar a avisar Gonzalo, però aquest, sorprenentment va rebutjar la proposta. Ja havia fet la seva vida allà, s'havia casat i tenia tres fills. Per això, va decidir renunciar a anar amb Cortés i quedar-se amb els maia. A més, va donar suport durant diversos combats als maia i s'especula amb que va ajudar a preparar als maia, ensenyant tècniques de combat perquè poguessin defensar-se.





Gonzalo Guerrero es va veure obligat a triar entre els espanyols i els maia. La seva pàtria o els que l'havien acollit, reconegut i ascendit durant tot el temps que va estar allà.