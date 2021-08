La lliga estaria en vuitena posició a l'Ibex amb la injecció econòmica del CVC

@EP





Laliga necessita una injecció de diners per a recuperar-se econòmicament. Per això va acordar amb CVC que aquest donés 2.700 milions d'euros per crear una societat en la qual la competició dirigida per Tebas aportés els seus negocis i filials i CVC tindria una participació del 0,9% del capital.





Amb això, volen "impulsar al màxim totes les oportunitats de creixement que tenen els clubs per desenvolupar un nou model de negoci que els permeti diversificar i intensificar la generació d'ingressos". A més, La lliga Impulsa vol ser un projecte que converteixi La lliga en "una de les competicions esportives més destacades a nivell mundial".





Tant és així que La lliga seria una de les firmes amb més capitalització borsària, amb al voltant de 24.250 milions d'euros. Una suma que la situaria en vuitena posició, per davant de Telefónica o Aena, que compten amb 22.851.000 i 20.752.000 respectivament.





No obstant això, aquesta xifra no té res a veure amb les d'altres competicions de al voltant del món. Per exemple, la Lliga Nacional de Futbol Americà té un valor d'uns 83.885.000 d'euros i els equips del NBA valen 56.042.000 aproximadament.





Reial Madrid i FC Barcelona s'han negat a l'acord, ja que no volen comprometre els drets del club a canvi de rebre aquesta injecció de diners. Així, encara queda molt a dir sobre això, encara que Laliga assegura que "no està preocupada".