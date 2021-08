Els comuns volen reconquistar el vot juvenil al cinturó vermell

Ada Colau en un acte / @EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, creu que la polèmica sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat ofereix una oportunitat per recuperar vots per als comuns al Baix Llobregat. Concretament, el vot dels joves, que en els últims temps s'havien acostat a el PSC al cinturó vermell de la ciutat comtal, que també va conquistar en el seu moment Ciutadans.









Colau juga la carta ecologista per salvar el delta del Llobregat afectat per una nova ampliació de l'aeroport amb una inversión i prevista de 1.700 milions d'euros i que vol generar fins a 80.000 llocs de treball entre directes i indirectes.





Podem veu com Sánchez segueix sense debatre amb ells els principals anuncis de l'Executiu. Pablo Iglesias s'havia queixat personalment amb el president de Govern per la seva actitud. I la substitució amb Yolanda Díaz no ha modificat el modus operandi del socialista madrileny. Els sindicats de moment han decidit guardar silenci sobre l'ampliació del Prat i tothom sap que la seva posició definirà la posició de Díaz, però els comuns d'Ada Colau no pensen fer marxa enrere.





L'alcaldessa de Barcelona vol recuperar manxa i en el seu entorn creuen que la qüestió del Prat pot ajudar per recuperar els vots del cinturó vermell, i sobretot els dels més joves. L'assalt és més a PSC que a Més País, l a nova formació errejonista que s'ha centrat a defensar el missatge ecologista, sostenen des del sector de Colau. Aquesta és la gran aposta de l'alcaldessa per recuperar centralitat i els focus, tant a Barcelona com a nivell nacional.





També ha assegurat l'alcaldessa que participarà en les marxes de protesta contra l'ampliació. I ho vol fer per escenificar la diferència amb Jaume Collboni, el seu soci en el consistori pel PSC i tinent d'alcalde perquè és un perfil, en paraules dels comuns, "business friendly" i està interessat en la iniciativa d'ampliació de l'aeroport.





Així que l'alcaldessa vol aprofitar la causa del Llobregat per diferenciar-se dels socis de govern municipals en ple inici de precampanya municipal a dos anys vista dels comicis municipals. Colau ha mogut fitxa per atacar els socialistes.