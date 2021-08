Al catàleg de les intranscendents i innecessàries confrontacions que se'ns pretenen imposar des del 2018, s'agrega la trillada de les altres dades. Amb l'objecte d'avaluar els avenços -sobretot de programes públics- la societat va aconseguir amb molts esforços establir organismes -independents o no- que ens permetessin saber si avancem i en cas contrari quins són els factors que ens van detenir per així poder usar o inventar correctius. Les dades que ens ofereixen des de l'ONU, el CONALEP, l'INEGI i molts més, ens han mostrat forats negres en l'educació, en certs aspectes de la salut i per descomptat els vinculats amb la població en termes econòmics, de benestar, seguretat, justícia i òbviament harmonia i pau. Per què hem de desqualificar el fet -a la vista de tots i en molts casos en experiència pròpia- que la pobresa s'ha incrementat?





@EP





Més enllà de les anàlisis i les reconvencions des del més alt púlpit polític de Mèxic, en les nostres dades estan fets com: El SAT, ens envia a discreció informes de multes a causa de omissions que no són les nostres; però, no dóna cites per aclarir l'error del govern i quan ho fa ens respon amb evasives o coses sense fonament. Serà que estan veient si és xiclet i enganxa? Ens enfrontem simplement a una pandèmia d'ignorància? Els que tenen una mica de recursos -per pagar un advocat o moure amb coneguts del poder judicial- estan promovent empares i un altre tipus de procediments per forçar les autoritats a atendre els ciutadans. Per això hi va haver canvis una altra vegada a la secretaria d'Hisenda?





Assumint, sense concedir, que el problema sigui un assumpte d'incultura que ha infectat a persones que mai imaginem tan limitades en els seus coeficients racionals, socials i emocionals, és temps ja de posar vedats a suposats plans que estan minvant la població -per morts de tot tipus i per fenòmens de migrants fugint del caos- destruint l'entorn -per incendis, inundacions, esquerdes obrint carreteas terrenys de cultiu a habitatges; esvorancs que apareixen per obra de màgia; aigua potable que es malgasta ... uff- i deixant en la misèria a moltes famílies. De debò amb una insignificant i ofensiva governamental els nous almoiners ja no són pobres?





En el tema de la "maldat" de l'out sourcing, són centenars d'empresaris que després de lluitar dos anys per no tancar la seva empresa no veuen en l'horitzó més que la fallida, l'endeutament sense possibilitats de pagament i la pèrdua de l'esforç empresarial i honest no només de la seva generació sinó fins i tot la dels seus pares i avis. Un sol exemple, un enginyer, mestre d'una universitat de prestigi, a la retirada del pare continua amb la companyia que suposem és de construcció i per tant requereix cada vegada que li aprovin -o guanya per concurs com es feia abans- una obra; atès que s'ha capacitat en els nous processos i que ningú podrà tenir de planta permanent de 150 treballadors -paletes, lampistes, electricistes, col·locadors de vidres etc.- recorre a contractar-los només si hi ha construcció, bé perquè estan donats d'alta com a persona física amb activitats empresarials o bé en una companyia, que potser els rota entre diverses constructores. Sabia que ara aquesta empresa no pot usar el out sourcing perquè són treballadors del seu gir? Per fer-ho ha de tenir altre objecte que no sigui la construcció !!! Tenen idea els de les altres dades quantes empreses d'instal·lació de còmput, neteja, manteniment etc. estan en similar situació?





Però el tema no s'esgota aquí, perquè si intenta canviar de gir immediatament el posen en la llista de sospitosos de delinqüència i defraudador del fisc i sigui com sigui, sempre tindria l'obligació de mantenir, encara que sense activitat, a una plantilla altíssima de semi -ocupats. Gent per descomptat en la qual pesen més les seves mancances que un lloc, encara que sigui de salari mínim i com no tots tenen els mateixos valors que l'empresari boicotejat pel govern, alguns -no sé si molts- acabaran traïnt "la seva" empresa, acceptant ser espies, sicaris, vàndals i tota mena d'actors de fets il·lícits "per subsistir". Coneix alguns administradors de condominis que acabin facilitant la despulla d'una propietat que com a amo vostè els va encarregar?





Així com aquests, diversos milions de ciutadans tenim altres dades, com que gent que acudien com fidels a una església acaben robant, igual que ho fan en clíniques, despatxos de professionista, casa en què es contracten com a assistents domèstiques, restaurants, botigues de roba, oficines governamentals i inclús cossos de seguretat pública o privada i així fins a l'infinit i és que a més de la veritat de la dita bíblica sobre que tots pequem [1] [1], què regust de culpa pot haver si el cap de l'ordre social permet aquestes conductes i després les justifica com patiment i acceptació present generats pels mals exemples del passat?





Més enllà del partit al qual vostè sigui afí, la seva mínima responsabilitat amb la descendència a la qual vol deixar-li un país d'orgull, és no rendir-se; canviï la súplica per l'exigència legal, el sofriment per la lluita honesta i justificada, l'ull per ull per la confiança que segons les seves dades li han funcionat per dècades per afrontar la diversitat, evitant tirar llenya al foc i tractant en canvi d'avivar el positiu dels seus familiars, veïns, companys d'escola, club o qualsevol altre cercle, perquè els nostres bombers prefereixin quedar-se a combatre les flames al nostre país en comptes d'anar-se'n al Canadà o Califòrnia. Fem servir la nostra encara vigent llibertat d'expressió i el valor que ens caracteritza per dir-li a qui correspongui la incongruència d'acusar de injerencista als nostres veïns i després agrair-los que ens segueixin donant vacuna. De veritat no entenen el que està passant? Serà que això és el que han planejat que passi?

[1] [1] Carta de l'apòstol Pau als romans Capítol 03:23