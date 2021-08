El sol predomina en gran part de país amb augment de temperatures en l'alt Ebre

@EP





La situació anticiclónica, seca i estable, amb cel poc ennuvolat o clar es mantindrà aquest dilluns, 9 d'agost, en gran part del país. No obstant això, a l'est peninsular, Alborán i Balears hi haurà intervals de núvols mitjans i alts acompanyades de pols en suspensió, així com una mica de nuvolositat d'evolució diürna.





D'altra banda, són probables algunes precipitacions i ruixats aïllats en els entorns de la Comunitat Valenciana, Múrcia, Alborán, àrea pirinenca, sistema Ibèric occidental i sistema Central oriental. Podran anar acompanyades de fang. Hi haurà intervals ennuvolats amb predomini de núvols baixos a l'àrea Cantàbrica i zones de Galícia i a les Canàries intervals ennuvolats amb probabilitat de precipitacions aïllades a les illes de major relleu.





També es registraran possibles calitges a l'àrea mediterrània i possibles boires o boires matinals disperses al Cantàbric, entorns dels sistemes Central i Ibèric i terç sud-est peninsular.





Les temperatures diürnes baixaran al sud-est peninsular, àrea de l'Estret i mitjanies de Canàries, de forma notable a Màlaga i tendiran a pujar a la meitat nord i Balears, de forma notable en el sistema Ibèric i alt Ebre. Es podran arribar als 34 graus a les valls de grans rius del vessant atlàntic sud i mig Ebre. Les nocturnes en augment a l'interior peninsular. Sense grans canvis a la resta.





Hi haurà predomini de vents de component est al terç est peninsular i les Balears, amb ponent rolant a llevant a l'Estret.