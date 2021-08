Troben dos nens de 2 i 4 anys al carrer sols i nus de matinada i detenen la seva mare

@EP





Agents de la Policia Nacional van detenir a la matinada passada de divendres a una dona francesa d'origen colombià de 38 anys com a presumpta responsable d'un delicte d'abandonament de menors a l'haver trobat als seus fills de 2 i 4 anys caminant nus per la plaça Sant Francesc de Madrid.





Tal com han traslladat fonts de la Policia Nacional a Europa Press, els dos menors van ser trobats pels agents cap a les 6 hores a la cèntrica plaça de la capital sols i nus.





Van ser traslladats a un centre sanitari per comprovar el seu estat de salut i posteriorment van ser posats a disposició dels serveis socials en un centre d'acollida, lloc en el qual continuen.





De forma paral·lela, una patrulla de seguretat ciutadana del mateix districte es va desplaçar a què pogués ser el domicili dels nens, al carrer Jerte, i allí van trobar la mare en aparent estat d'embriaguesa. Després de comprovar que era la mare, va ser detinguda.





Segons han indicat els testimonis, acabava d'arribar a l'habitatge i va manifestar que havia deixat sols als seus fills i no es trobaven al domicili, caracteritzat per la "falta de salubritat, amb restes de menjar i escombraries per terra, barrejada per joguines" .