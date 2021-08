Aficionats del Barça interposen una demanda per evitar que Messi fitxi pel PSG

@EP





L'advocat Juan Branco ha informat a través de xarxes socials que un grup de socis del FC Barcelona ha interposat una demanda davant la justícia civil i administrativa a França, a més d'una queixa davant la Comissió Europea, perquè l'argentí Leo Messi no fitxi pel PSG.







Blanco, advocat davant la Cort d'Apel·lacions de París, va explicar que els aficionats al·leguen raons financeres. "Les ràtios del PSG en termes de 'fair play financer' són pitjors que les del Futbol Club Barcelona. En la temporada 2019/20, la ràtio entre salaris i ingressos del conjunt parisenc va ser del 99%, mentre que la del Barcelona va ser del 54% ", va dir el lletrat.





D'altra banda, ha explicat que els seus representats denuncien perquè totes les lligues tenen acordat una ràtio de màxim el 70% i el PSG el té en gairebé el 100%. Per tant, no entenen que es lliurin d'una sanció quan els altres, inclós el Barça, ho estan complint i ells no.