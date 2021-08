Rull considera que ERC i Junts sabran buscar alternatives si la taula de diàleg no funciona

@EP





L'exconseller de la Generalitat Josep Rull ha assegurat aquest dilluns que entén les "cauteles" de dirigents de Junts davant la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat, i ha defensat que, si no dóna resultats, tant ERC com Junts sabran detectar-lo i promoure alternatives.





Preguntat per què dirigents de Junts hagin plantejat escurçar el termini de dos anys de la taula, ha recordat que forma part de l'acord entre ERC i Junts i ha augurat que "si es veu que no s'avança" el detectaran els dos socis del Govern i buscaran alternatives, ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.





"Si es veu que no s'avança i que al final pot acabar sent un anestesiant del projecte d'alliberament nacional, llavors crec que ho detectarem, els actuals dirigents d'ERC i Junts el percebran, i serem capaços de buscar una alternativa", ha destacat l'exconseller.





Rull, que creu que el Govern està molt cohesionat, ha remarcat que "ha d'haver una maduresa suficient des del respecte i la lleialtat mútua entre ERC i Junts per veure si val la pena procedir" o buscar alternatives, i ha admès que és escèptic amb la taula i que entén la postura d'alguns dirigents de Junts.





Sobre les crítiques de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en una entrevista d'Europa Press sobre la postura de Junts davant la taula, Rull ha assegurat que no polemitzarà amb ella, i ha demanat posar el focus en Junts i ERC.





Preguntat per si creu que el Tribunal Suprem (TS) ha de revocar els seus indults, ha assegurat: "Sempre contemples la pitjor de les hipòtesis, perquè has d'estar preparat sempre", i ha destacat que s'espera qualsevol cosa de la cúpula de la Justícia espanyola .





Sobre les declaracions de la ministra i portaveu del Govern de que l'independentisme hauria d'haver après la lliçó, Rull ha assegurat que li va semblar ofensiu i que li va enfadar molt: "Què significa aprendre la lliçó?", I ha avisat que implica deixar de voler la independència, mai la aprendran.





AEROPORT DEL PRAT



Rull ha admès que no veu recorregut a l'ampliació de la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona-el Prat: "No crec que sigui una condició necessària allargar la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona pugui esdevenir un aeroport de connexió".





Ha destacat que la Ricarda és una reserva natural parcial, com ho és ara la Fageda d'en Jordà: "Us imagineu que algú vulgui desmantellar la Fageda i muntar-la en un altre lloc i que no passi res?", I ha augurat que la Comissió Europea no autoritzaria una afectació a la Ricarda.





Rull ha advertit que "és altament improbable que sigui un aeroport de connexió mentre estigui a la xarxa d'Aena, perquè Aena és el principal impediment per poder desplegar" la potència del Prat, i ha avisat que és imprescindible que l'Aeroport tingui una gestió individualitzada per ser aquest aeroport de connexió.





"Aena ho ha portat els darrers anys a ser la T5 de Madrid", i ha dit que el projecte inicial d'Aena representava un xantatge i que l'acord entre el Govern central i el de la Generalitat implica frenar aquest xantatge, segons ell.