Els Mossos investiguen la troballa de bosses amb armes i munició

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa per part d'un ciutadà de tres bosses que contenien armes i munició. En total, a l'interior d'aquestes bosses es van trobar 3 granades, 4 pistoles i bales de 9mm.





L'home que les va trobar passejava pel Camí de Cabrera a Cabrils aquest cap de setmana. A més, va informar que havia vist una furgoneta de matrícula belga per la zona.





Els Mossos d'Esquadra han comprovat que la furgoneta no és robada i que el seu amo no té antecedents a Espanya. A més, sospiten que no va ser aquest cap de setmana quan van portar les bosses al lloc de la troballa, sinó que portaven temps allà i han sortit a la llum ara a causa de les pluges que s'han produït en els últims dies.