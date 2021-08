Els companys i amics de Messi omplen les xarxes socials de missatges de comiat i agraïment

Leo Messi s'acomiadava aquest diumenge en una roda de premsa al Camp Nou del què ha estat el seu club, la seva casa, des de fa 21 anys: ell tenia solament 13 quan va arribar a Barcelona. Però Messi no ha estat l'únic que ha dit "fins aviat", sinó que els seus ex-companys i amics també han volgut acomiadar-se de l'argentí i agrair-li tot el que ha donat pel Barça.





Ho han fet a través de xarxes socials, que s'han omplert de bonics missatges dedicats al davanter. "Sempre recordaré el dia que vas arribar al vestidor amb 13 anys i ens van dir que un xaval d'Argentina venia a provar. Et vas asseure i no vas parlar en tota l'estona. L'entrenador em va dir en l'exercici d'1 contra 1 que fos fort contra tu, et vaig veure tan petit, que vaig pensar que vaig pensar que en un segon et prendria la pilota. Em vas deixar pel terra i vaig veure que eres diferent. El meu somni sempre va ser jugar amb al primer equipo del Barça, però fer-ho amb tu i amb el Geri feia que aquest somni fos més especial. Al final es va fer realitat i només pel sol fet de sentir el futbol com ho vaig sentir fent de fals 9 amb tu i veure la connexió que hi havia, ja tot va valer la pena", escrivia l'exbarcelonista Cesc Fàbregas. "Et vas com el com el millor jugador de tots els temps. Ja mai serà el mateix veure al Barça sense tu. Gràcies per tot el que has donat i tot el que ets, perquè darrere d'aquest animal competitiu, hi ha una persona espectacular, humil, familiar i generosa", afegia.





Jordi Alba compartia també un text a Instagram: "Quin privilegi haver pogut compartir aquestes 9 temporades junts (...). Vaig tenir la sort de poder viure en directe el teu primer gol en 2005 contra l'Albacete al Camp Nou i mai vaig pensar que un dia tindriem aquesta complicitat que amb tan sols una mirada ens enteníem (...). No només ets el millor jugador de la història del futbol sinó que també ets un ésser humà excepcional. Amic, gràcies de tot cor per tot el que has donat al club, per la teva amistat, pel teu suport en els dies grisos, pels grans moments viscuts que quedaran per sempre en la nostra memòria. Et desitjo el millor a tu i a tota la teva família en la vostra nova aventura ", continuava.





Per la seva banda, el seu fins ara companya d'equip i amic Sergio Busquets li dedicava també unes paraules. "Vas arribar sent un nen i et vas sent el millor jugador de la història, havent fet créixer a aquest club a l'altura que li correspon i fent història en l'individual i col·lectiu. Sempre podré dir que vaig jugar i vaig compartir molts moments amb tu, la majoria molt bons i vaig tenir la sort de créixer i gaudir al teu costat 13 temporades. Mes enllà de tot això em quedo amb la persona i l'amistat que vam fer, et trobaré molt a faltar", li deia.





Gerard Piqué també va escriure un llarg text a Instagram. Però, algunes de les coses a destacar de totes les que va escriure, són aquestes: "En la meva primera temporada, després de tornar al FC Barcelona, vam guanyar el triplet i et vas convertir en el millor jugador de tots els temps. De Rosario a tocar el cel de Roma. Aquí va començar la llegenda. El que va venir després és història. I que bé que ho hem passat!".





Carles Puyol no podia ser menys i també va voler agrair-li a l'argentí la seva feina al club. "Moltes gràcies per tot Leo, mai et podrem agrair tot el que ens has donat, et desitjo el millor". I el mateix va fer Xavi Hernández: "Com a culer, company i amic només puc donar-te les gràcies per tot el que ens has donat durant aquests anys. Facis el que facis, et desitjo el millor".