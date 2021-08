Lloga un pis a Barcelona de 15 metres quadrats i dorm sobre de l'armari per només 400 euros al mes

El mercat immobiliari de Barcelona no deixa de sorprendre'ns. Divendres des CatalunyaPress us compartim la gran oferta de lloguer d'un 'zulo' de 28 metres quadrats pel mòdic preu de 865 euros al mes, un exemple de la gran desconnexió que tenen alguns propietaris amb la realitat.





Aquest dilluns tornem amb un altre gran exemple d'apartament en què ningú voldria viure. I en aquesta ocasió, més que pel preu, per les seves condicions:











Qui no ha somiat mai amb dormir sobre de l'armari? Experimentar el plaer de despertar-se i poder vestir-se sense haver de posar un peu fora del llit. I a més, tot en 15 metres quadrats, de manera que podràs cuinar i, quan et salti l'oli, aromatitzar llit.









En aquesta ocasió hem de destacar que el pis és exterior al gaudir d'una finestra que podreu tenir oberta i mirar el que hi ha fora. No sabem quines són les vistes perquè el propietari no les mostra, però, encara que tingués un femer just davant, seria molt més agradable mirar cap a fora que cap a dins.









Al bany podem veure una cortina sospitosa que podria estar amagant qualsevol cosa: un cadàver, drogues, o el nou single de Leticia Sabater. O pot ser que vulguin tapar munts de ronya que sí es poden apreciar en les juntes de les rajoles. ¿Fregar abans de fer les fotos? Que va, això és molta feina.





Aquesta oferta va ser publicada fa uns mesos i encara no ha estat esborrada. Estarà vivint algú? Esperem que no li hagi tocat a una família necessitada, que ja són massa les que, per un cop de mala sort, acaben habitant en forats com aquest.