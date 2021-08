Els fenòmens meteorològics extrems cada vegada seran més freqüents, alerta l'ONU

El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ha responsabilitzat els éssers humans que el canvi climàtic estigui afectant a totes les regions habitades del món i provocant que els fenòmens meteorològics extrems, com onades de calor, fortes precipitacions, sequeres i ciclons tropicals, es tornin més freqüents.





Així ho posa de manifest el sisè Informe d'Avaluació sobre Canvi Climàtic, que es compon de tres parts i d'un informe de síntesi, publicat aquest dilluns 9 d'agost per l'IPCC, amb seu a Ginebra (Suïssa).





terra @ep





La investigació revela que la calor extrema, incloses les onades de calor, s'ha tornat "més freqüent i intens" en la majoria de les regions de la Terra des de la dècada de 1950, mentre que el fred extrem, incloses les onades de fred, s'ha tornat "menys freqüent i sever".





Els experts en clima que han realitzat l'informe, que es lliurarà en quatre parts fins 2022, relaten que els episodis de precipitacions extremes han ocorregut amb més freqüència i intensitat en la major part de l'àrea terrestre des de 1950.





A més, la investigació destaca que els ciclons tropicals importants han augmentat durant les últimes quatre dècades i la latitud on els ciclons tropicals en el Pacífic Nord occidental arriben a la seva màxima intensitat s'hagi desplaçat cap al nord.





L'AUGMENT DE LA TEMPERATURA SUPERARÀ ELS 1,5 GRAUS





En l'informe, els científics alerten que, llevat que es produeixin grans reduccions de diòxid de carboni i altres emissions de gasos d'efecte hivernacle en les pròximes dècades, l'augment de la temperatures mundial superarà el llindar establert en l'Acord de París.





En l'Acord Climàtic de París de l'any 2015, els països van establir l'objectiu de mantenir-se per sota dels 2 graus, i preferiblement a 1,5 graus, per sobre dels nivells preindustrials.





Si aquests nivells no es mantenen, els experts conclouen que el clima extrem, així com les sequeres i les inundacions, es tornarà encara més habitual i el nivell de la mar augmentarà, el gel de l'Àrtic disminuirà i moltes plantes i animals "no podran adaptar-se" a aquests canvis.





En aquest sentit, l'informe de l'IPCC subratlla que limitar l'augment de la temperatura a aquests nivells requereix "una acció urgent i dràstica", ja que si no la temperatures global de la superfície "seguirà augmentant fins almenys mitjan segle en tots els escenaris d'emissions considerats ".





L'IPCC fa referència a les simulacions dels nous models climàtics que avaluen l'impacte de diverses taxes d'emissions anuals futures, des de molt altes a molt baixes. Així, a l'escenari d'emissions més altes es va establir la temperatura global perquè augmentés fins a 5,7 graus a finals de segle; i en l'escenari d'emissions més baixes, el nombre podria mantenir-se entre 1 i 1,8 graus per 2100 en comparació amb els nivells preindustrials.





Per als científics climàtics, l'escalfament global de 1,5 graus i 2 graus es superarà durant el segle XXI "tret que es produeixin grans reduccions de CO2 i altres emissions de gasos d'efecte hivernacle en les pròximes dècades".





GUTERRES EXIGEIX ALS PAÏSOS MESURES "RÀPIDES I DRÀSTIQUES"





Davant d'aquesta "alarmant situació", el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha exigit als polítics que prenguin mesures "ràpides i dràstiques". "Les campanes d'alarma són ensordidores i l'evidència és irrefutable", ha sentenciat.





En les seves paraules, aquest informe ha de ser una "sentència de mort" per al carbó i els combustibles fòssils, abans que "destrueixin" el planeta. "Si combinem forces ara, podem evitar una catàstrofe climàtica", ha assegurat.





D'aquesta manera, Guterres ha fet una crida als països rics i els bancs de desenvolupament perquè proporcionin més diners per a l'adaptació al canvi climàtic a les parts més pobres del món. "S'ha de complir la promesa de recaptar 100.000 milions de dòlars a l'any", ha dit.





Pel que fa a la fosa dels pols, l'IPCC adverteix que les glaceres continuaran fonent durant dècades o segles, mentre que durant el segle XXI la capa de gel de Groenlàndia és "pràcticament segur" que continuï fonent i és "probable" que passi el mateix amb la capa de gel de l'Antàrtida.





Sobre l'augment del nivell de la mar, els científics preveuen que l'augment continuï durant tot el segle XXI i que els fenòmens extrems del nivell de la mar que van ocórrer una vegada per segle en el passat podrien ocórrer anualment en diverses localitzacions a 2100.





D'altra banda, l'informe incideix que, amb "alta probabilitat", un escalfament de 1,5 graus "intensificarà" les fortes precipitacions i inundacions a Àfrica i Àsia. Aquest increment de les precipitacions i inundacions té una probabilitat de "mitja a alta" a Amèrica de Nord i "mitjana" a Europa. En aquest sentit, els científics preveuen que la magnitud del canvi en les pròximes dècades augmentarà a mesura que augmentin les temperatures.





Així mateix, el document ressalta la "alta probabilitat" que les precipitacions del monsó augmentin a mig i llarg termini, especialment al sud i sud-est d'Àsia, l'est d'Àsia i Àfrica occidental, excepte en l'extrem occidental de Sahel.





Pel que fa a les sequeres, l'IPCC preveu que, a 2 graus d'escalfament global o més, diverses regions d'Àfrica, Amèrica de Sud i Europa patiran un augment en la freqüència i / o severitat de les sequeres agrícoles i ecològiques amb una probabilitat " mitjana a alta ". També es preveuen augments de les sequeres a Australasia, Amèrica Central, Amèrica del Nord i el Carib amb una probabilitat "mitja".





Pel que fa a l'augment de les temperatures de les ciutats, els científics adverteixen que una major urbanització unida a fenòmens de calor extrema més freqüents "augmentarà la severitat de les onades de calor". Els experts destaquen que les ciutats costaneres també poden patir més inundacions a causa de l'augment del nivell de la mar i precipitacions més torrencials.