Pare, mare i fill moren per Covid-19 després de rebutjar la vacuna

Un home que va perdre tota la seva família propera a causa de Covid en una setmana ha compartit la seva experiència perquè les persones s'animin a vacunar-se. La mare, el pare i el germà de Francis Gonçalves van morir a l'hospital dues setmanes després de contraure el coronavirus.





Vacuna Covid- Recurs EP





Tot i que els seus pares tenien comorbiditats que els convertien en pacients de risc, es van negar a rebre la vacuna, igual que el seu germà. "(La meva família) es va veure embolicada en molta de la propaganda anti-vacunació que circula", explica Gonçalves a Wales Online.





"La propaganda s'aprofita de les persones que tenen por i cauen en el parany". Francis, de 43 anys, que viu a Cardiff, vol compartir el seu relat perquè les persones que han estat 'mal informades' pels teòrics de la conspiració considerin vacunar-se. De vegades una mala decisió pot ser letal.





El seu germà Shaul, de 40 anys, va convidar als seus pares, Basil, de 73, i Charmagne, de 65, a sopar el 8 de juliol al seu apartament de Portugal. Poc després, tots van començar a sentir-se malament, i Shaul va dir al seu germà que se sentia cansat i com si sentís "un gran pes"





La família va donar positiu per coronavirus i Basil i Charmagne van ser ingressats a l'hospital el 12 de juliol. Se sospita que els pares van contreure la malaltia mentre Basil va estar a l'hospital ingressat per càlculs renals. Basil va entrar en coma induït els dos dies i va ser ingressat a l'UCI.





Mentre Francis esperava els resultats d'una prova de PCR, necessària per viatjar a països de la llista ambre, va rebre una trucada de la núvia del seu germà dient que també ho havien portat d'urgència a l'hospital el 17 de juliol. Tràgicament, Shaul, que era la "persona més sana" que coneixia Francis, va morir a la una de la matinada de l'endemà.





"Si no estava fent exercici al gimnàs o corrent, sortia a caminar. No hi havia begut en 15 anys i tenia una dieta basada en plantes d'aliments integrals", explica Francis, que creu que una vacuna hauria salvat la vida del seu germà.





Als tres dies de perdre al seu germà, Francis va rebre una trucada punyent dient-li que el seu pare també havia mort. Va arribar a Portugal a l'endemà, 21 de juliol, i els metges el van deixar vestir-se amb l'equip de protecció personal complet per veure la seva mare, que estava en coma induït. Charmagne, que tenia una malaltia autoimmune, va morir el 24 de juliol.





Francis tràgicament va haver de enterrar els seus pares i al seu germà un a costat de l'altre en un cementiri a Lisboa, on han habilitat un espai dedicat a les morts relacionades amb el Covid. "Em van dir que durant tot el Covid mai havien portat tres cossos junts de la mateixa família", lamenta l'afectat.