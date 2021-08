La transmissió de virus és significativament menor després de la vacunació, segons estudi

La vacunació contra la COVID-19 redueix la transmissió de virus d'una persona a una altra, segons una investigació de l'Institut Nacional de Salut Pública i Medi Ambient de Països Baixos que s'ha publicat a la revista 'Eurosurveillance'.





La vacuna protegeix contra la malaltia causada pel SARS-CoV-2, però algunes persones segueixen infectant amb el coronavirus fins i tot després de la vacunació. Fins ara no estava clar fins a quin punt les persones vacunades podien transmetre el virus.





Els estudis anteriors generalment demostraven aquesta connexió a través de proves indirectes. Aquest nou estudi ha revelat ara que la transmissió de virus és significativament menor després de la vacunació a través de dades directes de rastreig de fonts i contactes.





L'estudi va demostrar que les persones que vivien a la mateixa llar de persones totalment vacunades tenien un 71 per cent menys de probabilitats d'infectar que els membres de la llar de persones no vacunades.





Entre les persones que es van encomanar després de la vacunació parcial (al menys dues setmanes després de la primera injecció de la vacuna de Pfizer, AstraZeneca o Moderna), es va infectar un 21 per cent menys de membres de la llar en comparació amb els membres de la llar de persones no vacunades.





Els resultats de la investigació també van mostrar que si algú a la llar donava positiu, els membres de la llar totalment vacunats d'aquesta persona infectada tenien un 75 per cent menys de probabilitats d'infectar que els membres de la llar no vacunats.





Aquesta xifra és lleugerament inferior a la protecció després de la vacunació en els estudis de tota la població, probablement perquè els membres de la llar dels individus infectats estan exposats a alts nivells de partícules de virus.





Així, l'estudi demostra que vacunar-se no només protegeix el vacunat, sinó que també ajuda a protegir als altres que l'envolten. "En aquest context, és molt important completar el calendari de vacunació. Si et infectes fins i tot després de la vacunació completa, segueix sent important autoaislarse per protegir les persones que t'envolten", expliquen els investigadors.





L'estudi es va dur a terme amb dades de febrer a finals de maig de 2021, quan la variant dominant del coronavirus que circulava als Països Baixos era la variant Alfa. En els propers mesos, aquest centre d'investigació analitzarà si les vacunes també ofereixen protecció contra la transmissió de la variant Delta.