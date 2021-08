Un adolescent britànic perd dos dits de la mà després de ser mossegat per una aranya a Eivissa

Un jove de 19 anys procedent del Regne Unit ha perdut dos dits d'una mà després de ser picat per una aranya verinosa a Eivissa. La víctima estava veient la posta de sol en una platja, que es creu que és Sant Antoni, quan va sentir la picada.





"Em vaig asseure en uns graons i vaig sentir alguna cosa i em va picar però no vaig pensar res en això. Em vaig despertar a les 5 del matí següent perquè la meva mà estava cremant i estava inflada", explica a Diari d'Eivissa.





Aranya reclusa marró @ep





Li van posar una injecció per aturar el verí en un centre de salut local, però el van portar d'urgència a l'hospital Can Misses quan les seves mans van continuar inflant i canviant de color.





Els metges li van dir al turista aterrit que "mai havien vist una cosa així" quan li

van posar un degoteig. No entenien què li passava fins que, després de diverses proves, van descobrir que havia estat mossegat per una aranya reclusa marró.





Les mossegades d'aquesta aranya poden causar necrosi i gangrena, una afecció greu en la que la pèrdua del subministrament de sang fa que el teixit corporal mori. L'home no identificat, que ara ha tornat a casa a Gal·les, ara està esperant que la seva mà curi per poder sotmetre a una cirurgia per amputar dos dits i part de l'altre.





"Milions de persones van al mateix lloc cada any per veure la posta de sol i mai els va passar res abans que a mi", lamenta l'afectat.