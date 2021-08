El Camp Nou tindrà gairebé 30.000 aficionats al Barça-Reial Societat

El Camp Nou tornarà a acollir aficionats a les grades en un partit del FC Barcelona, per primera vegada des de l'arribada de la pandèmia de coronavirus, al poder disposar el club de gairebé 30.000 entrades per a l'estrena a Laliga Santander davant de la Reial Societat, el 30 per cent de l'aforament del feu blaugrana.





Malgrat les restriccions actuals de la pandèmia, encara present, l'estrena del Barça a Laliga 2021/22 al Camp Nou, primer partit oficial sense Leo Messi després de la marxa de l' '10', se celebrarà contra la Reial Societat aquest diumenge amb aforament limitat de públic.





Camp Nou @ep





"D'acord amb les normes dictades per les autoritats sanitàries, aquest aforament quedarà fixat en un 30 per cent de la capacitat de l'Estadi, que representa un total de 29.803 espectadors", va explicar el FC Barcelona en un comunicat.





Disset mesos després, pràcticament any i mig, podrà tornar el públic a Camp Nou encara que sigui parcialment. Com coincidència, l'últim partit amb públic va ser també un Barça-Reial Societat disputat el 7 de març de 2020.





"En aquest primer partit de Lliga, el 85% del total de les entrades habilitades estaran destinades als socis amb abonament a l'estadi, mentre que el 15% restant estarà destinat a compromisos de club", va aportar l'entitat.





Cada sol·licitud per cada abonat podrà reunir un màxim de sis socis abonats, sempre que siguin de la mateixa zona de l'Estadi, i els menors de 14 anys sempre han d'assistir al partit en companyia d'un adult.





Si un cop tancat el termini fixat per enviar el formulari hi ha més demanda que les entrades disponibles, s'efectuarà un sorteig per determinar els socis de cada zona que podran disposar d'una entrada per a aquest primer partit de Lliga.





Per facilitar el distanciament i restringir la mobilitat, la distribució de Camp Nou es dividirà en vuit blocs que disposaran d'uns accessos i portes d'entrada específiques, així com serveis independents.





Al llarg del partit, caldrà estar assegut a la localitat assignada sense poder canviar d'ubicació i no serà possible sortir per tornar a entrar al recinte. A l'interior de Camp Nou no es podrà menjar, i els assistents tindran l'obligació de fer ús de la màscara, mantenir la distància de seguretat i seguir en tot moment les indicacions de mobilitat i les normes sanitàries.