Detenen un home per intentar portar-se per la força a una menor de 15 anys

Agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) de l'Cos General de la Policia Canària han detingut un home, de 38 anys, com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa després que presumptament intentés introduir una menor de 15 anys en un vehicle per la força a la Llacuna (Tenerife).





La detenció es va produir després que el dissabte, 7 d'agost, agents de la Policia Canària que realitzaven funcions de seguretat ciutadana a la Llacuna van ser requerits per una menor, acompanyada pel seu pare, que els va indicar com un home de mitjana edat l'havia intentat introduir en un cotxe per la força fins a en tres ocasions, segons ha informat el Govern regional en nota de premsa.





A més, la menor va facilitar les dades de la matrícula de el vehicle als agents, que van aconseguir localitzar i detenir el suposat autor dels fets per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa.







Finalment, després de ser identificat per la menor, el presumpte autor va ser lliurat, juntament amb les diligències obertes, a el Cos Nacional de la Policia i va quedar detingut a l'espera del que dictamini l'autoritat judicial.