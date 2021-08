Busquets agafa el relleu de Messi com a primer capità del Barça

El migcampista de la pedrera Sergio Busquets serà el nou primer capità del FC Barcelona per a aquesta temporada 2021/22, prenent el relleu i el braçalet deixat per Leo Messi després de la seva marxa del club, i que posseïa des de 2018.





"El FC Barcelona 2021/22, malgrat els canvis, seguirà comptant amb quatre capitans formats a La Masia. Sergio Busquets, Piqué, Sergi Roberto i Jordi Alba seran els encarregats de portar el braçalet i representar l'equip", va anunciar el club blaugrana.





@ep





Per primera vegada, Sergio Busquets assumirà el rol de primer capità, braçalet que fins ara era propietat de Leo Messi des de 2018. Amb la marxa de l'argentí, la primera capitania passa al migcampista internacional espanyol.





Després de tres temporades com a segon capità, el de Badia del Vallès es converteix en el primer capità en la seva catorzena temporada al FC Barcelona, club al que va arribar a la categoria Juvenil. Un altre jugador més de la pedrera com a primer capità, amb herència procedent de Puyol, Xavi, Iniesta i Messi.





Per la seva banda, Gerard Piqué passarà de tercer a segon capità. De la mateixa manera que Sergio, Piqué afronta la seva catorzena temporada al club català i la quarta entre la nòmina de capitans, sent aquesta la del seu debut com a segon capità del Barça.





També Sergi Roberto escala un nivell, passant de quart a tercer capità. El jugador de Reus va debutar amb el primer equip al Santiago Bernabéu el 2011 i té fitxa de la primera plantilla des de 2013, estant a la nòmina de capitans des de 2018.





La novetat és la presència de Jordi Alba, un veterà que porta ja deu campanyes al Barça en la seva actual etapa, malgrat va passar prèviament per les categories inferiors abans d'anar-se'n al València. Alba debuta com a quart capità.