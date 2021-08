La discòrdia i el cultiu d'errors

S'acaba de commemorar el centenari del desastre d'Annual, on les tropes d'Abd el-Krim van matar a més de 10.000 espanyols, majoritàriament reclutes. Alguns berbers del Rif que hi van intervenir van poder unir-se a la revolta de Franco contra la República. El cabdill colpista va mobilitzar prop de 80.000 soldats marroquins d'ambdós protectorats, que van ser d'especial importància al començament de la guerra. Van representar una mica menys del 10 per cent dels combatents franquistes i tenien una reputació de feresa i crueltat. Les tropes regulars africanes van deixar dos anys abans un aterrador record sanguinari en la repressió de la revolta d'Astúries.





Crec que en justícia no podem parlar de racisme ni de xenofòbia quan Dolores Ibárruri va bramar durant la guerra contra aquestes unitats, una altra cosa és el que avui es diria a l'respecte. Llegeixo que la Pasionaria va condemnar a "la morisma salvatge, borratxa de sensualitat, que s'aboca en horribles violacions de les nostres noies, de les nostres dones, als pobles que han estat trepitjats per la peülla feixista (...) moros portats dels aduars marroquins, dels més incivilitzats dels poblats i penyals rifenys ". Una locució que trobo recollida a 'Espanya en guerra' (Aliança), on l'historiador britànic James Matthews ha coordinat diverses anàlisis sobre societat, cultura i mobilització bèl·lica entre 1936 i 1944. Entre els combatents moros o magribins va ser decisiu cobrar diners, però no només això. No pocs d'ells han testimoniat la seva molt profund rebuig cap a qui, remarcaven, no només havien abandonat la religió, sinó que la perseguien, matant monjos i destruint temples.





Pedro Corral al·ludeix aquí als centenars de milers d'espanyols que no sentien com pròpiament seva cap de les causes d'aquella lluita fratricida, però també d'altres que, tot i haver pres partit, van intentar escapar de les brutals condicions en què es sabien simple carn de canó. Matthews destaca que no va arribar a el 10 per cent els que es van allistar com a voluntaris en cap dels dos bàndols; a Madrid hi va haver uns 10.000 voluntaris, i a Barcelona, uns 5.000 (menys que armes disponibles). D'altra banda, Franco va suspendre les pròrrogues a el servei militar el 20 de febrer de 1937, mentre que Largo Caballero va fer el mateix tres dies més tard. De tot això caldria tenir idees clares per estar vacunat contra la demagògia que ens inunda de forma contínua, amb frases fetes que semblen irrebatibles i que corroeixen la realitat del passat i de present, destrossant les nostres possibilitats de futur.





Estàtua de Franco a Melilla @ep





Al desembre del 36, Franco va prohibir sortir a l'estranger als homes majors de 18 anys i menors de 40. Deu mesos després, tampoc va deixar sortir els que tenien els 16 anys complerts. No sé el que pagava als seus soldats, però la República pagava als seus combatents 10 pessetes diàries. Només el 23 per cent d'aquests milicians guanyava més diners abans de la guerra; una guerra, doncs, de pobres, en la qual molts van intentar escaquejar i romandre a la rereguarda.

S'especifica una unitat militar que va tenir més de 2.500 rifles procedents de cinc països diferents i precisaven de munició de tres calibres diferents. Un armament heterogeni, doncs, que dificultava el seu subministrament i manteniment.





Va haver-hi desertors en tots dos bàndols, els franquistes qualificaven els seus de 'fugitius marxistes'. Hi va haver qui es van infligir lesions i mutilacions per no entrar en combat, un cop descoberts: qui no eren afusellats a l'acte eren portats a la primera línia "sense més que un apòsit perquè la gangrena acabés liquidant-els".





Dels 2.895 nens refugiats a l'URSS no va tornar més que un terç, els quals van haver, llevat d'alguna excepció, esperar a la mort de Stalin el 1953 per tornar "sense ser acusats de traïció ni posar en perill la seva vida ni la de les seves famílies ". El pitjor va ser que hi va haver menors repatriats que no van ser lliurats als seus pares, pels informes negatius d'aquests sobre la seva adhesió a la aclaparadora Nova Espanya.





El règim de Franco, lluny de buscar la concòrdia nacional, va multiplicar la crueltat i es va reafirmar en declarar mals espanyols als seus enemics i atribuir-los tots els mals haguts i per haver, va encoratjar fins a l'últim moment una senyalització contínua contra ells.





Reitero que de tot això cal reflexionar de manera raonable i decent. Perquè mai més ocorrin les barbàries, cal saber com es va arribar a elles, produint patiments sense conte i pèrdues irreparables. No és de rebut ometre aquesta obligació cívica de parar-se a pensar i esquivar errors. És molt greu la irresponsabilitat de remoure discòrdies i fer que s'implanti l'odi estúpid en els que no van viure uns esdeveniments.