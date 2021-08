La germana de Neymar confirma sense voler que Messi jugarà a la Lliga francesa

Messi en el seu comiat emocionat de la seva "Club" / @EP





Els mitjans francesos coincideixen a l'assegurar que aquesta setmana Messi arribarà l'astre argentí a París per estampar la seva signatura amb el seu nou club francès.







Lionel Messi definirà el seu nou camí esportiu després de posar-li fi a una extensa i exitosa etapa al FC Barcelona. Però va ser en la prèvia a la dolça espera, la germana de Neymar, Rafaella, la qual va confirmar el que fins ara, a falta d'un anunci oficial, són només rumors a través d'un comentari a les xarxes socials.





"Sigueu benvinguts maca !!!" , Va escriure la influencer brasilera entre els emotius comentaris que van aparèixer sota el posteo que va fer la dona de Messi per acompanyar al seu espòs en la difícil comiat de el club blaugrana.









Entre els missatges d'afecte i suport en aquesta publicació també es va destacar el de Luis Suárez: "Vós sabés l'important que són vostès per a ell, així que ara més que mai units per seguir veient gaudir on a ell més li agrada, en la pista i demostrant que és el millor de el món. Els volem molts als 5 ".





Tot sembla indicar que Antonela i Rafaella passaran molt de temps juntes a París, producte de la gran relació d'amistat que tenen Lionel Messi i Neymar. Fins al moment no hi ha res oficial, però cada segon que passa es fa més evident la destinació futbolístic de l'exdavanter del Barcelona.





Un altre que va alçar la seva veu davant la imminent arribada de Lionel Messi a França va ser la seva exseleccionador Jorge Sampaoli, actual tècnic de l'Olympic de Marsella: "Encara que estigui a punt d'anar a un club que no sigui Olympique Marsella, seria genial per a la Ligue 1 , seria el millor jugador de el món en el nostre campionat, això li faria molt bé a Ligue 1, de veritat. Tots els ulls de tot el món estarien posats en el campionat. Si arriba Leo, li desitgem que sigui feliç, que gaudeixi d'aquest campionat diferent. Per a nosaltres, això seria una motivació addicional ", ha sentenciat.





EL PSG EL MILLOR POSICIONAT PER COMPTAR AMB MESSI ENTRE ELS SEUS FILES





Que Leo Messi sigui jugador de l'Paris Saint-Germain és un somni per a molts i moltes coses han passat en els últims dies per passar de la renovació sense obstacles de Messi amb el Barça al PSG com a club millor posicionat per fer-se amb els serveis de l'argentí .





Entre elles les declaracions de Guardiola davant la notícia, negant que el Manchester City vagi a intentar fitxar-ja que acaben de desemborsar ni més ni menys de 117 milions per un jugador que ja vas veure el número 10.





Així, L'Equipe afirma que "és qüestió d'hores" que s'oficialitzi la compra gratuïta del "millor jugador de el món" pel club parisenc. Confiant en el diari francès i assumint que no hi ha molts clubs que puguin afrontar la fitxa de Messi, es pot anar pensant en els plans que té Mauricio Pochettino per l'astre argentí.













El PSG compta amb una de les millors davanteres de el món en l'actualitat: Neymar, Mbappé, Di María i Mauro Icardi. No han coincidit gairebé mai els quatre en el camp a causa de les nombroses lesions que arrosseguen, però la intrusió de Messi fa que un dels quatre, si les lesions ho permeten, hagi de seure a la banqueta.







De primeres sembla clar, Mauro Icardi seria el damnificat, Neymar es quedaria a la banda esquerra, Di Maria a la dreta i Mbappé seria la punta d'atac. Això permetria a Messi actuar amb llibertat de moviment pel camp com un migcampista, encaixant més en la posició de mitja punta.





Però hi ha un detall que Pochettino ha de tenir en compte i és el 'modus operandi' de Leo Messi durant molt de temps: no córrer en la direcció de la pilota. L'argentí sorprèn pel seu baix percentatge de lesions, un dels motius principals d'això és que no realitza un gran esforç físic ni per baixar a defensar ni per pressionar. Simplement espera que li arribi la pilota per poder armar la jugada.