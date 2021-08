Un nen de 8 anys s'enfronta a la pena de mort al Pakistan per orinar a la catifa d'una biblioteca

Un nen de vuit anys hindú està sent jutjat per orinar en una biblioteca islàmica i s'enfronta a la pena de mort al Pakistan. El nen està acusat de profanar intencionalment un seminari a la ciutat de Bhong, en Panjab, a l'orinar a la seva biblioteca, tot i que "no estava a l'tant d'aquests problemes de blasfèmia", explica la seva família.





La seva família ara s'ha amagada, igual que molts de la seva comunitat hindú al districte de Rahim Yar Khan, que han fugit després que una multitud musulmana prengués represàlies atacant al temple hindú.





Bandera de Pakistan @unsplash





El nen va estar empresonat durant una setmana després que un clergue del seminari li digués a la policia que va trobar a un jove hindú a l'edifici orinant a terra el 24 de juliol.





En una entrevista a The Guardian des d'un lloc no revelat per motius de seguretat, un membre de la família va afirmar: "Ell [el nen] ni tan sols està a la diana de tals problemes de blasfèmia i ha estat enganyat falsament en aquests assumptes. Encara no comprèn quin va ser el seu crim i per què ho van mantenir a la presó durant una setmana ", lamenta.





"Hem deixat les nostres botigues i el nostre treball, tota la comunitat està espantada i temem una reacció violenta. No volem tornar a aquesta zona. No veiem que es prengui cap acció concreta i significativa contra els culpables o per protegir les minories que viuen aquí ", assenyala.





Els càrrecs de blasfèmia presentats contra un nen han commocionat els experts legals, els qui diuen que la mesura no té precedents. Ningú tan jove ha estat acusat de blasfèmia abans al Pakistan.





De tota manera, les lleis sobre la blasfèmia s'han utilitzat de forma desproporcionada en el passat contra les minories religioses al Pakistan. Encara que no s'han dut a terme execucions per blasfèmia al país des que es va introduir la pena de mort per al crim en 1986, els sospitosos sovint són atacats i en ocasions assassinats per torbes.





Ramesh Kumar, un legislador i cap del Consell Hindú del Pakistan, explica que "l'atac al temple i les acusacions de blasfèmia contra el menor de vuit anys m'ha deixat realment commocionat. Més d'un centenar de llars de la comunitat hindú han estat abandonats per por d'un atac ".