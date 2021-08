La Policia creu que un soci de José Luis Moreno anava a "establir" un laboratori de drogues a Espanya

La Policia Nacional sospita que Carlos Brambilla, integrant de la xarxa de José Luis Moreno i suposat dirigent d'una organització dedicada al narcotràfic, volia "establir" el seu "propi laboratori" a Espanya, com així es desprèn d'una conversa telefònica intervinguda pels agents .





En un informe de el passat 20 de gener que figura en el sumari de la causa que s'instrueix en el Jutjat Central d'Instrucció Número 2 de l'Audiència Nacional, els investigadors al·ludeixen a una trucada entre Brambilla i una dona colombiana anomenada Mico en què tots dos es refereixen a l'obertura d'una ferreteria.





José Luis Moreno @ep





D'aquesta manera, i utilitzant "clarament un llenguatge convingut que tots dos entenen", Brambilla podria estar "referint-se a que volen establir aquí, a Espanya el seu propi laboratori". "El que els delata seria referir-se als químics, que diuen que no volen competència aquí, que seria perillós", assenyalen els agents.





En aquesta trucada, realitzada el 12 de gener de 2020, el qual era integrant de l'esglaó superior de la jerarquia a la xarxa de Moreno li explica a Mico "que les coses estan complicades". "Aquesta gent no va a poder obrir la ferreteria, tot es va a paralitzar una mica", la relata, revelant que "calia passar una moneda" que "aquesta gent" no podria "passar".





Així, Brambilla li diu a la dona colombiana que el que "van a fer per donar-li suport" és facilitar-li "tres mesos d'arrendament perquè pagui la renda", enviant-li menjar "mentre es veu com desenganxa la cosa". D'aquesta manera, li demana que "li mani tres noms i ell" li faria "arribar des d'aquí o des d'Equador fins a veure què passa" i si "aquests s'enlairen el de la ferreteria per posar-se a treballar".





NO LI VEIA "FUTUR Al DELS QUÍMICS" PER SER "PERILLÓS"





En la conversa telefònica, Brambilla li va confessar a la dona que "la ferreteria era el que ell pensava" i assegurava que "no li veu futur" a "el dels químics" que han fet "aquests" a l'considerar-lo "competitiu i fins perillós ". És llavors quan a Brambilla "se li va ocórrer el de la ferreteria", tot i que fa esment al fet que "ells tenen una gran que els fa competència". "Per això cal esperar", afegeix.





En l'informe també consta una conversa mantinguda entre Raúl Fernández Rodríguez, nebot i soci de José Luis Moreno, i Rosa Santamaría, una de les empleades de l'ventríloc, en la qual també es fa referència a la ferreteria. En la mateixa, segons la policia, Raúl estaria demanant a la dona que "agafés diners de la caixa de societat per al consum de drogues".





Tot això després que Raúl cridés a Natalia Fernández Rodríguez, també neboda de Moreno, per dir-li que "necessitava diners urgentíssim per anar-se a la ferreteria". "Què passa?", Li pregunta Rosa a Raúl, que li repeteix que necessita una quantitat determinada de diners. "Dóna'm tant bitllet i després dóna-me'l en 10 i en 20", el va instar el, al que Rosa li va respondre: "Raúl, no tens desperdici".





EL SOCI NARCO





Segons figura en el sumari, la Policia situa a Brambilla com el dirigent d'una organització que es dedica suposadament a el narcotràfic i els beneficis econòmics són emprats en la constitució i dotació de solvència d'un entramat mercantil fraudulent amb un doble propòsit.





D'una banda, s'encarregaria d'utilitzar mercantils d'importació de productes, principalment des de països considerats "zones calentes" per la seva relació amb el narcotràfic, des dels que importaven sobretot fruita, fusta o cafè, simulant una activitat normal, guanyant-se la confiança de els serveis de control duaner, per posteriorment introduir a Espanya la mercaderia il·lícita.