"Bestiesa", "presa de pèl" i "xusma": PP, Cs i Vox estan en contra d'incloure el gènere a les matemàtiques

El PP, Ciutadans i Vox han coincidit aquest dilluns a carregar contra la proposta de Govern de donar-li un sentit emocional i de gènere a l'assignatura de matemàtiques a primària, atorgant-li amb qualificatius com "bestiesa", "presa de pèl" i "iniciativa pròpia d'una xusma".





Segons publica el diari El Mundo, el Ministeri d'Educació està preparant el nou currículum de Primària en què pretén reformar l'assignatura de Matemàtiques per a donar-li un enfocament "socioemocional" i amb "perspectiva de gènere".





Unsplash





En aquest context, el president de Vox, Santiago Abascal, ha llançat un missatge en xarxes socials fent-se ressò de la proposta de Govern i mostrant el seu rebuig frontal qualificant a l'Executiu de Pedro Sánchez de "xusma totalitària".





"Aparteu les vostres mans dels nostres fills, xusma totalitària! Ni matemàtiques amb perspectiva de gènere, ni adoctrinament en amnèsia històrica, ni tallers de sexualitat per a preadolescents, ni atacs a la família, ni ensenyament en l'odi a Espanya", diu el missatge publicat pel líder de Vox a Twitter.





"ALGÚ HA PERDUT EL NORD"





Per la seva banda, la diputada popular Ana Pastor també ha mostrat la seva discrepància amb la proposta del Ministeri d'Educació titllant-la de "bestiesa solemne" "La cosa té gràcia, quan algú vol parlar d'alguna cosa impossible es diu que vol aconseguir la quadratura del cercle i a partir d'ara parlarem del model socioemocional de les matemàtiques ".





Segons l'opinió de la dirigent de PP, amb aquesta proposta sembla que "algú ha perdut el nord". "En comptes d'estar preocupat perquè les nenes i nens tinguin una educació de qualitat, que la EBAU sigui nacional o que no hi hagi fracàs escolar, ens trobem amb aquestes matemàtiques --ha comentat Pastor en una trobada amb periodistes-. Si el fessin a posta no ho farien pitjor ".





Per tot això, la vicesecretària de Política Social del Partit Popular ha demanat a Govern que retiri la proposta. "Cal reforçar el coneixement de matemàtiques però en àrees com l'àlgebra, però les bajanades a les espanyols no els interessen", ha conclòs.





"JA N'HI HA PROU DE DESTROSSAR L'EDUCACIÓ PÚBLICA"





En el cas de Ciutadans, Edmundo Bal ha retret al Govern que aquesta idea d'incloure el gènere i el sentit emocional en l'assignatura de matemàtiques coincideixi en un moment en què s'estan registrant nous màxims històrics en la factura de la llum: "És una cortina de fum ".





"El dia amb el preu de la llum més car de la història, el Govern surt amb que va a donar matemàtiques amb perspectiva de gènere a les escoles", ha retret el dirigent de Ciutadans a Govern en un missatge al seu perfil oficial de Twitter , recollit per Europa Press.





I ho contrasta amb les notícies que el preu mitjà de la llum en el mercat majorista tornarà a tocar nous màxims històrics, amb un preu mitjà de 106,74 euros el megawatt hora (MWh), superant així l'anterior rècord de 106,57 euros que va aconseguir el passat 21 de juliol.





"Ja n'hi ha prou de prendre el pèl, de destrossar l'educació pública i de cortines de fum per no afrontar els problemes dels espanyols", ha escrit el també portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés.