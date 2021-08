Una dona captura a un lladre que volia robar a casa aganant els seus testicles i apretant

Una mare va capturar a un lladre armat que volia robar a casa agarrant pels testicles. La valenta Wendy Reynolds va aconseguir que Dale Bailey, de 25 anys, fes una ganyota de dolor quan ella va ser per les seves parts més ocultes mentre ell buscava al seu apartament objectes de valor.





Durant la baralla, Bailey, que havia estat empunyant un matxet, va cridar: "Ajuda, ajuda, no et vagis sense mi", abans que el seu còmplice de 17 anys copegés a la senyoreta Reynolds al cap fins que el va acabar deixant anar.





Els dos assaltants emmascarats van escapar amb la seva bossa Louis Vuitton, un telèfon mòbil i un iPad. La Sra. Reynolds, de Leigh, Greater Manchester (Regne Unit), també va patir tres fractures al voltant de la conca de l'ull i un tall a la mà, que van requerir de l'aplicació punts de sutura.





La seva filla estava tan terroritzada que va tractar de fugir per una finestra, però va perdre el control i va caure sobre el sostre del seu cotxe.





En una declaració a la policia, la Sra. Reynolds, que té 40 anys, va dir: "Vaig acabar al dormitori on vaig veure el matxet al llit. Vaig tractar de cobrir-lo amb un edredó però un dels homes va començar a buscar el matxet i vaig escoltar a un d'ells dir: 'no ens anem d'aquí sense ell'".





"Estava traumatitzada i això es quedarà amb mi per la resta de la meva vida. Vaig témer per la seguretat de la meva filla i per això vaig lluitar així, no volia que es fes mal", explica la mare.





Al jutjat de Bolton Crown, Bailey i el seu còmplice adolescent van admetre el robatori agreujat. Bailey, de Leigh, va ser empresonat durant vuit anys, mentre que el jove d'Eccles, que no pot ser identificat per raons legals, ha estat condemnat a quatre anys i mig.





"Cal observar que la Sra. Reynolds va actuar amb extraordinària valentia al tractar de bregar amb dos intrusos armats que pensaven que tenien dret a ajudar-se a si mateixos amb el contingut del seu apartament. Aquest va ser un incident vergonyós i vostè hauria d'estar horroritzat per la qual cosa vas fer ", afirma el jutge en la sentència.