Martín Medem, un periodista que va ser testimoni de la senilitat de Fidel Castro

L'obscurantisme propi de tota dictadura dificulta l'activitat de qualsevol periodista, però quan passa el que en el cas de Cuba, país en el qual les contradiccions de sistema s'entremesclen o justifiquen amb els veritables o presumptes avenços aconseguits pel règim després de seixanta anys , el quefer resulta molt més problemàtic. I no diguem si l'informador es caracteritza per una certa identificació ideològica amb el castrisme, com és el cas de José-Manuel Martin Medem, vinculat a Esquerra Unida, moviment polític que ha defensat sempre el sistema polític cubà. Resulta per tot això molt interessant llegir el que relata sobre la seva etapa com a corresponsal de RTVE a l'Havana entre 2001 i 2005 a "Per què no em vas ensenyar com es viu sense tu?" (El Viejo Topo).





Que hi ha una identificació entre el periodista i el sistema cubà resulta evident des del principi quan diu: "si Fidel va convertir l'illa en una nació i va aconseguir mantenir-se com a protagonista al segle XXI, es deu al fet que la Revolució es va guanyar un dels escassos racons de dignitat de el segle XX ". Semblant afirmació convida a pensar en què Martín Medem ha escrit una crònica essencialment laudatòria, però resulta que no és de el tot així. És clar que no perd ocasió de criticar la hipocresia de les polítiques desenvolupades per l'Imperi (llegiu Estats Units) o la Unió Europea, en particular Espanya, tot i que també Mèxic i altres països (si és que la hipocresia no ha estat, és i serà una eina habitual de la política al llarg de la història), però això no li impedeix reconèixer una realitat que, a mesura que es va llegint, resulta cada vegada més truculenta.





De el relat de Martín Medem es dedueix que més enllà d'hospitals i escoles, el veritable eix de sistema cubà és la omnipotent i omnipresent Seguretat de l'Estat que tot ho controla i contamina, molt particularment als personatges de l'oposició i / o dissidència, cada un dels quals (Payá, Elizardo Sánchez, Martha Beatriz Roque) són acusats -o s'acusen entre si- d'exercir com xivatos i / o infiltrats d'aquest organisme. Però el més barroer de tot és que el periodista no eludeix citar el surrealisme provocat per determinades actuacions de la contraintel·ligència cubana que desmenteixen la seva eficàcia i racionalitat i arriben a contradir les postures oficials del propi règim. "Abunden les contradiccions -diu- entre les declaracions de el govern i els comentaris dels seus servidors".









Tot això el porta a dibuixar un panorama tètric en què Fidel Castro, durant la seva etapa de corresponsal en ple procés d'envelliment, estava cada vegada més condicionat per la seva tall més immediata -el "equip de suport" -, pels "dinosaures" de el sistema, és a dir, els ideòlegs més vells i intransigents -el pitjor de tots, Machado Ventura- i pels "guatacones" (aduladors). Llegir que Fidel afirmava amb la màxima contundència que "el socialisme és irreversible" em va recordar a Franco quan deia que els Principis de el Moviment eren "permanents i inalterables". Ja vam veure en el que va quedar ... Pel que fa a la política cultural i segons el periodista espanyol, "el comandant va aconseguir que Cuba fos un dels pocs països on no va emergir un gran novel·lista durant la magnífica collita de la narrativa llatinoamericana durant la segona meitat de segle XX ... el "avi" va impedir la revolució de la novel·la ".







Martín Medem llisca, entre línies, severes crítiques a un sistema en què sobreviuen el masclisme i el racisme (també durant molts anys es va mantenir amb acarnissament l'homofòbia), convivien (ara són menys) quatre sistemes monetaris paral·lels -cas únic al món -, es prohibeix l'exercici privat de nombroses professions -entre elles, la de pallasso-, es qualifica Reporters sense fronteres de "agència de tall feixista", s'aplica el principi jurídic que "no hi ha innocència fins que no es demostri el contrari ", es suporta que el Ministeri de l'Interior mantingui una empresa de seguretat privada -SEPSA- els agents són els més perillosos lladres i que en seixanta anys no ha estat tan sols capaç d'eradicar les baralles de galls (amb les seves inevitables apostes)





La conclusió és que "l'avi no acceptava ni el model xinès de socialisme autoritari amb mercat. Insistia en l'absurd: desenvolupament sense llibertat / participació econòmica i cultura sense llibertat / participació política. El paternalisme polític i econòmic per orientar com pensar i com viure ". No pot estranyar que cert confident de Martín Medem, a què el periodista anomena "el ressentit", de la millor definició de el règim quan diu "no hi ha cap que aguanti quaranta anys de poder absolut (fet i fet van ser més). La història m'absoldrà -podia escriure ara el comandant- quan es lliure de mi ".