La Sala Versus Glòries convida els professionals de la salut a veure "Angle mort"

Sota la campanya "Gràcies sanitaris" Apunta Teatre i la Sala Versus Glòries volen agrair als professionals de sector sanitari l'esforç que han vingut desenvolupant no només en aquests temps de pandèmia, sinó en tota ocasió, convidant-los a veure l'obra "Angle mort" de Roc Esquius i Sergi Belbel que dirigeix l'antic membre d'Els Joglars Lluís Elías.





Es tracta d'una campanya en què el públic pot participar a través del web del teatre i la plataforma de venda d'entrades afegint cinc euros a la compra de les seves localitats en concepte d'"agraïment sanitaris". El dia de la funció, actors, actrius, equip de la sala i públic agrairan a tot el col·lectiu laboral la seva tasca. De moment, es compta ja amb la col·laboració de la Corporació de Salut Maresme i la Selva i s'estan tancant col·laboracions amb altres centres.









Els autors de "Angle mort" proposen un joc dramatúrgic en dos espais que conflueixen simultàniament: la sala d'espera i un despatx d'una petita start-up. El punt de partida és un acomiadament que a mesura que avança l'espectacle acaba desembocant en una situació surrealista i imprevisible. De fet, és una comèdia sobre aquests temps terribles que estem vivint amb la qual, sense pretensió d'alliçonar ni dir grans paraules, es vol fer passar una estona divertida i distès a l'espectador al voltant de problemes que afecten el present i el futur immediat de moltes persones, com és el cas de l'interrogant de fins on estem disposats a arribar per no perdre el lloc de treball.