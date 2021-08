Assassinat un sacerdot a l'oest de França, presumptament a mans de l'autor de l'incendi en una catedral

Un sacerdot ha estat trobat sense vida amb signes de violència a la localitat francesa de SaintLaurent sud-Sèvre, a l'oest de país, i les autoritats investiguen una persona a la qual es vincula també amb l'incendi de la catedral de Nantes fa un any.





El cos de la víctima, identificada com Olivier Maire, ha estat trobat a la seva habitació, d'aquí a uns locals d'una comunitat de missioners, segons Franceinfo.





SaintLaurent sud Sèvre @googlemaps





La diòcesi i la Gendarmeria locals han confirmat els fets, davant els quals s'ha pronunciat el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin. "Tot el meu suport als catòlics del nostre país després del dramàtic assassinat d'un sacerdot a Vendée", ha declarat a Twitter.





Segons Franceinfo, un home d'origen rwandès i 40 anys s'ha lliurat a la policia en Mortagne-sur-Sèvre. Seria la mateixa persona que ja va ser acusada de provocar un incendi a la catedral de Nantes al juliol de 2020 i que estava en llibertat vigilada des de llavors.





La líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, ha donat per confirmat el vincle entre tots dos fets i ha lamentat que aquest sospitós hagi pogut "reincidir" sense abans ser expulsat de país. "El que està succeint al nostre país és d'una gravetat sense precedents: és el fracàs complet de l'Estat", ha criticat a Twitter.





Darmanin, al·ludit en aquest missatge, ha respost en aquesta mateixa xarxa social a la "indignitat" de Le Pen, a la qual ha retret que en lloc de donar el condol opti per polemitzar "sense conèixer els fets". El ministre ha explicat que no es podia deportar el sospitós tot i tenir una ordre pendent, ja que sobre ell pesava un control judicial.





Ja des de Saint-Laurent-sur-Sèvre, ha reiterat aquest mateix argument, insistint que l'ordre era "no executable pel control decidit pel jutge". També ha confirmat dues ordres d'expulsió prèvies, amb data de desembre de 2016 i abril de 2017, que van quedar anul·lades per un tribunal de Nantes.





Darmanin ha aclarit igualment que el sospitós no figurava en cap fitxer per possible radicalització, descartant un possible rerefons terrorista. El vicefiscal de la-Roche-sud-Yon, Yannick Le Goater, també ha assegurat en roda de premsa que "en cap cas" està previst que intervingui la fiscalia antiterrorista.