La sortida de Messi podria costar-li al Barça 137 milions en valor de marca

La marxa del jugador Leo Messi podria costar-li al FC Barcelona una devaluació de 137 milions d'euros en concepte de valor de marca, un onze per cent de l'import total en què està valorada, fins ara, la marca del club blaugrana.





Segons un informe de 'Brand Finance', dels 1.266.000.000 milions del valor de marca del FC Barcelona, gairebé un onze per cent (137 milions) es perdran a causa de la sortida de Messi de l'entitat, en no poder arribar a un acord per a un nou contracte.





El FC Barcelona és actualment la segona marca de clubs de futbol més valuosa del món, segons l'informe Brand Finance Football 50 2021. Amb un valor de marca solament inferior al del Reial Madrid, que compta amb un valor de marca de 1.276.000.000 milions.





'Brand Finance' estima que la no continuïtat de Messi podria originar una caiguda d'aquest onze per cent en el valor de la marca del club blaugrana, i a més de no atrapar l'etern rival podria perdre el seu segon lloc i cedir-lo al Manchester United, el valor de marca actual del qual és d'1.130.000.000 milions.





La sortida de Messi afectaria directament en diversos conceptes. Entre ells, el dels ingressos comercials, ja que l'impacte global de la marca personal de Messi el converteix en un focus molt atractiu per als patrocinadors corporatius.





Messi té més de 240 milions de seguidors a Instagram, més del doble que els del compte oficial del FC Barcelona (99,5). Així, el valor de marca en risc tan sols vinculat als ingressos comercials s'estima al voltant de 77 milions d'euros.





Sobre l'actuació al camp i valor del 'matchday', la marca creu que Messi va tenir un "impacte colossal" per atreure a una quantitat "significativa" de seguidors al club, amb els seus més de 30 gols per temporada des de 2008 o 35 títols conquerits. En aquest apartat, Messi podria costar-li al Barcelona fins a 17 milions en valor de marca.





Finalment, la venda de samarretes i marxandatge. Segons els informes, les vendes de samarretes de Messi van generar més de 200 milions d'euros, dels quals el club recapta al voltant del 15 per cent. Així que la seva sortida també pot ocasionar pèrdues als ingressos de Nike si les vendes de comercialització del Barcelona disminueixen, valorades en uns 43 milions d'euros en valor de marca.