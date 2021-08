VÍDEO: Celebren un casament sense el nuvi perquè aquest va donar positiu en Covid-19

Una parella s'ha tornat viral després que el compte de Tik Tok @intandiahkurnisari compartís el vídeo de la núvia celebrant el seu casament sense el seu gairebé marit perquè aquest havia donat positiu en Covid-19.





Al vídeo (dividit en dues parts), es pot veure a la noia vestida i maquillada per a l'ocasió i situada al costat d'una pantalla. El nuvi no va poder estar de cos present en un dels dies més importants de la seva vida perquè uns dies abans havia donat positiu en coronavirus. Així doncs, van decidir que aquest es casés per videotrucada.





La núvia va acudir al lloc de la cerimònia, un saló decorat en el qual també es trobaven els convidats. I va protagonitzar al costat del seu ja marit, que era a casa, un dels casaments més curiosos del món. Ella portava el seu anell, es van donar el sí que vol jurar amor etern i es van fer un petò virtual. Ara, el veo compta amb milions de reproduccions.