Hollywood posa a la moda no dutxar-se

Cada vegada són més les celebritats que se sumen a la nova moda de Hollywood: dutxar-se diàriament amb aigua i sabó és una cosa innecessaria. Però les opinions entre uns i altres són molt variades, cada un té el seu propi estil pel que fa a la falta d'higiene.





Per exemple, Jake Gyllenhaal li explicava a Vanity Fair que, per a ell, "el bany és cada vegada menys necessari". Però no és una opinió buida sinó que té un argument darrere: "Hi ha tot un món en no banyar-se que a més és molt útil per al manteniment de la pell, ens rentem a nosaltres mateixos de manera natural". Això sí, hi ha coses com les males formes o el "mal alè" que no "porten enlloc". Així doncs, podem entendre que és educat i es renta les dents.





Comparteixen opinió amb l'actor Ashton Kutcher i Mila Kunis. Encara que han matisat una mica més. Per a ell, dutxar-se completament no cal però assegura que es renta les aixelles i l'entrecuix cada dia. En el cas de Kunis, el que ella no fa és ensabonar-se diàriament; una pràctica avalada per dermatòlegs en cas de tenir la pell massa seca.







Quant als seus fills, Kutcher i Kunis, la decisió que han pres és una mica més polèmica. Solament els banyen si veuen brutícia en ells perquè "en cas contrari no té sentit".







D'acord amb això està l'actriu Kristen Bell. Ella va explicar a The View que només passa per la dutxa quan la pudor arriba al seu nas. Diu que aquesta "és la manera que té la biologia de fer-te saber que necessites rentar-te". Així doncs, si no hi ha mala olor no hi ha bany, no importa que passi un dia, cinc o deu.





Tampoc s'ensabonen diàriament Charlize Theron, Johnny Depp, Julia Roberts, Russell Crowe o Brad Pitt, segons ells mateixos o persones pròximes han explicat als mitjans de comunicació.