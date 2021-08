EUA confirma el seu recolzament aeri i antiterrorista a l'Afganistan

@EP





El portaveu del Pentàgon, John Kirby, ha confirmat aquest dilluns el suport aeri i antiterrorista al Govern de l'Afganistan davant l'avançament dels talibans al país en els últims dies, en els quals han pres tres capitals provincials i part d'altres dues.





El secretari de Defensa, Lloyd Austin, ha sostingut: "continuarem recolzant a l'Afganistan amb les autoritats que tenim, on i quan sigui possible, entenent que no sempre serà factible", i ha indicat que aquest suport "inclou atacs aeris i antiterrorista"."Els Estats Units té les autoritats necessàries per continuar amb el suport aeri al Govern afganès fins a fi de mes", ha afirmat.





Així mateix, s'ha referit al fet que els combats al país "clarament no van en l'adreça correcta" i que "el lideratge afganès" té "molts avantatges" enfront dels talibà. "Té una força de més de 300.000 soldats i policies, una força aèria, un armament modern i una estructura organitzativa", ha precisat.





Per la seva banda, el Departament d'Estat nord-americà ha confirmat que l'enviat especial dels Estats Units para l'Afganistan, Zalmay Jalilzad, es troba a Doha per pressionar "per una reducció de la violència i un alto el foc i un compromís de no reconèixer a un govern imposat per la força".





Durant diverses rondes de converses, els Estats Units espera "ajudar a formular una resposta internacional conjunta a la ràpida deterioració de la situació a l'Afganistan", segons recull un comunicat.





Jalilzad cercarà pressionar els talibà "perquè detinguin la seva ofensiva militar i negociïn un arranjament polític", perquè per als Estats Units "és l'únic camí cap a l'estabilitat i el desenvolupament a l'Afganistan".





En aquest sentit, el Departament d'Estat ha manifestat "la seva greu preocupació" per la situació a l'Afganistan. "Una pau negociada és l'únic camí per posar fi a la guerra, i els Estats Units continuarà treballant amb totes les parts i amb les parts interessades regionals i internacionals per promoure un consens sobre un arranjament polític", ha conclòs.





D'altra banda, l'Organització del Tractat de l'Atlántico Nord (OTAN) ha demanat als talibà que cessin els seus atacs i ha compartit "una profunda preocupació" per la situació.





"Compartim la profunda preocupació expressada pel Consell de Seguretat de l'ONU sobre els alts nivells de violència causats per l'ofensiva militar dels talibà, inclosos els atacs a civils, i els informes d'altres greus abusos dels Drets Humans", ha indicat un funcionari de l'OTAN a Brussel·les a l'agència DPA.





"Els talibans han d'entendre que mai seran reconeguts per la comunitat internacional si rebutgen el procés polític i intenten prendre el país per la força", ha compartit, i ha cridat als talibans "al cessament dels seus atacs i a participar en les converses de pau de bona fe", les quals ha considerat que han de ser un "procés de pau inclusiu, dirigit pels afganesos i de la seva propietat".





"Fem una crida a tots els actors regionals perquè exerceixin un paper constructiu, ja que un l'Afganistan estable i segur beneficia a tots", ha defensat.





Els talibans es van fer el diumenge amb el control de la ciutat de Kunduz, la tercera capital de província, que van conquistar en menys de 72 hores, en una ofensiva que els ha portat a registrar enormes avanços en altres dues capitals de província: Sar-i-Pul i Taluqan, a Sar-i-Pul i Tajar, respectivament.





En aquest context, el Ministeri de Defensa de l'Afganistan ha assegurat a primera hora d'aquest dilluns a través de Twitter que les forces de seguretat han matat a prop de 580 supòsits talibà i han ferit a més de 160 en els combats registrats durant les últimes 24 hores.





ACNUR MOSTRA LA SEVA "PREOCUPACIÓ" PER REFUGIATS EN IRAN



L'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) ha mostrat aquest dilluns la seva "preocupació" davant la intensificació de la crisi humanitària a l'Afganistan per l'augment de la violència davant l'avanç dels talibans a diverses províncies del país en els últims dies i que han portat a centenars de persones a fugir.





En un comunicat, ha indicat que durant els dos últims dies, gairebé 200 refugiats afganesos s'han vist obligats a fugir a Iran i que "molts més civils afganesos poden veure's atrapats si no aconsegueixen escapar de la situació de gran volatilitat".





"Es calcula que des de principis d'any gairebé 400.000 afganesos s'han desplaçat internament dins del país, uns 244.000 només des de maig", ha apuntat.





En aquest sentit, ha instat les autoritats iranianes a mantenir obert el pas fronterer de Milak davant la intensificació de la crisi humanitària a l'Afganistan i ha cridat aquest país al fet que continuï amb l'acolliment sistemàtic d'afganesos que fugen del conflicte.