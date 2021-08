"Diàleg amb la meva ombra": l'escriptor cubà Pedro Juan Gutiérrez dialoga amb si mateix

Vaig estar sis anys aprenent a escriure "confessa Pedro Juan Gutiérrez en "Diàleg amb la meva ombra. Sobre l'ofici d'escriptor" (Anagrama) encara que "el vaig tenir molt clar quan als divuit anys vaig decidir que volia ser escriptor. Em vaig dir a mi mateix: no he d'estudiar cap carrera de literatura perquè aquest coneixement pot aixafar la meva audàcia, la meva gosadia. No. El que he de fer és llegir molt". Li dono tota la raó. Amb el major respecte a les escoles d'escriptura que s'han vingut posant de moda en aquests últims anys, s'aprèn a escriure llegint.







Bé és cert que el cubà Pedro Juan Gutiérrez, que d'adolescent va voler ser pianista i cantant de boleros, per interessar-se després per la pintura i l'arquitectura, es va iniciar en la lectura gràcies als còmics, que van ser i continuen sent una excel·lent eina de aprenentatge. I després per una casualitat i quan treballava a Matanzas natal com curtidor de pells, va poder iniciar-se en el periodisme, professió que va exercir entre 1972 i 1999 fins que el van fer fora com a conseqüència de la publicació de la seva primera novel·la titulada "Trilogia bruta de l'Havana" que li va valer convertir-se "en un empestat" a punt de ser expulsat de la Unió Nacional d'Escriptors i Artistes de Cuba (es va salvar gràcies a dos o tres amics valents que li van defensar).







Pedro Juan entrevista en aquest llibre a Pedro Juan, en el que ve a ser una mena d'autobiografia en format periodístic que resulta particularment interessant perquè a les dades estrictament biogràfiques sobre la seva peripècia personal afegeix unes consideracions molt interessants sobre l'ofici de novel·lista, els gèneres literaris i les influències que va rebre. Sobre aquest últim punt, rebutja la de qualsevol dels escriptors barrocs hispans (Carpentier, García Márquez, Lezama) i reivindica en canvi les de Sherwood Anderson, Truman Capote, Nicanor Parra, Grace Paley i Julio Cortázar i Marguerite Dures.





Reconeix que el periodisme va ser un bon entrenament per a l'escriptura "sobretot per al maneig de l'idioma d'una manera funcional, respectuós amb el lector. Però també em va aportar dues coses essencials: la primera és fer una bona investigació a fons abans d'escriure la primera paraula... i la segona, la disciplina per obligar-te a seure i escriure ". És clar que no és el mateix escriure poemes o contes que novel·la. "Una novel·la no perdona improvisacions ... un conte és diferent, generalment s'escriu d'una sola asseguda, és el millor", tot i que també és cert que el que va començar sent un poema pot convertir-se en conte, el conte en novel·la i aquesta en guió de cinema. Però per fer-ho bé "cal escriure amb gana. Perquè el cervell funcioni bé, res sòlid a l'estómac". Líquid sí, perquè reconeix que en la seva primera novel·la, que en realitat va ser la juxtaposició de tres obres, va tenir notable influència l'alcohol. Pel que fa a la metodologia del seu treball, escriu a màquina i corregeix moltíssim.





Els que coneguin la seva obra estaran al tant de l'omnipresència del sexe que per a ell -diu- sempre ha estat una cosa molt important. "M'agrada més que escriure, més que l'alcohol, més que el menjar, més que viatjar, més que la música i més que la lectura ... ara bé, en tots els meus relats quan hi ha una escena de sexe succeeix al voltant de l'assumpte. És desencadenant d'una nova situació. Sempre faig servir el sexe per moure alguna cosa ". Es queixa que editors i fins i tot agents literaris temen publicar obres amb abundant contingut sexual, mentre que no tenen reticències amb què descriuen crims abjectes i sanguinaris, cosa que qualifica de "actitud beata i agressiva".





Pel que fa a la projecció de l'experiència personal sobre la seva obra literària, reconeix que tots els seus "llibres són excessivament autobiogràfics i sempre" li "porten problemes, disgustos, baralles, separacions i trencaments amb la gent que" li "serveix de model" i això malgrat al fet que "cap personatge surt d'una sola persona ... és una barreja de diverses i segurament d'alguna cosa més que un li posa".





Pedro Juan Gutiérrez es veu a si mateix com "un caribeny imperfecte". "I me n'alegro", diu. "Això em dóna una perspectiva més gran. Tinc un peu a la racionalitat d'Europa i un altre a la desmesura de l'Carib. Necessito la bogeria màgica de l'Carib i la seriosa racionalitat europea. Una mica d'aquí i una mica d'allà", explica.