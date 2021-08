Lloga un pis de 15 m2 a Barcelona per 450 euros a el mes i et podràs dutxar a la tassa de vàter

Seguim amb la recerca de pisos de lloguer considerats 'chollazos' a Barcelona i avui, us portem un candidat que no us podeu perdre. Perquè, qui no ha somiat mai amb poder dutxar-se alhora que buides l'estómac? Viure aquesta grata experiència on et netes per fora i per dins.





Aquí podeu veure l'exclusiu bany:









I a més, hi ha poc espai. Així que serà complicat relliscar a la dutxa i caure a terra, perquè sempre xocaréu amb una paret.





Per completar els espaiosos 15 metres quadrats de què disposa el pis, també hi ha un agradable saló / cuina / rebedor perquè t'hagis de moure el mínim quan t'aixequis a la nit i tinguis un antull nocturn. Encara que també podràs xuclar els llençols i saciar, ja que aquestes estaran aromatitzades amb tot el que hagis cuinat.









A l'anunci publicat en Idealista expliquen que és una "oportunitat de pis per a algú que està cercant viure sol!", Quan el que volen dir és que és un pis tapadora per dedicar-te a qualsevol activitat il·legal. Un forat perfecte per passar desapercebut.





Sens dubte, una "oportunitat" que no podreu deixar passar. I per només 450 euros. Una ganga!