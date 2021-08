L'atenció multidisciplinària augmenta sis mesos la supervivència amb ELA

@EP





Un estudi de l'Hospital Universitari de Bellvitge ha constatat que implementar un model d'atenció multidisciplinari millora la qualitat de vida i la supervivència dels pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA).





En un comunicat aquest dimarts, el centre ha explicat que la doctoranda Mònica Povedano ha recollit dades de quasi 400 pacients tractats en aquest hospital, 54 tractats per neuròlegs generals entre 1991 i 2000, i 344 per la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona (UFMM, per les sigles en català) entre 2001 i 2012.





Aquesta unitat compta amb professionals de la neurologia, pneumologia, rehabilitació i fisioteràpia, nutrició i dietètica, psicologia, teràpia ocupacional, treball social, epidemiologia, infermeria i cures pal·liatives.





L'estudi, ha quantificat en sis mesos l'augment en l'esperança de vida, ha conclòs que l'aplicació oportuna d'assistència respiratòria i gastrostomia --que permet administrar aliments directament a l'estómac-- van fer possible l'augment de la supervivència mitjana dels pacients.





Així mateix, ha quedat avalat, segons l'autora, un model centralitzat per a l'atenció d'una malaltia minoritària com l'ELA: "Els resultats de la feina indiquen que els pacients que viuen més lluny no presenten pitjors xifres de supervivència ni suposen un increment afegit de la despesa sanitari per al centre", ha declarat.





La despesa mitjana va ser de 5.564 euros per pacient i any, segons dades relatives al període entre 2016 i 2019 per a la UFMM de l'Hospital de Bellvitge.