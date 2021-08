El pare de Messi confirma la marxa del seu fill al PSG: "El responsable? Preguntin al Barça"

Messi @ep





El pare de Leo Messi ha atès els mitjans de comunicació a l'Aeroport de Barcelona, confirmant la marxa del seu fill a París Saint-Germain (PSG) per jugar les dues pròximes temporades amb opció d'ampliar el contracte.





A l'ésser preguntat per qui és el responsable de la marxa del seu fill de l'equip que l'ha vist créixer com a jugador, ha estat contundent: "¿El responsable? Preguntin al Barça", ha afirmat el progenitor de Messi, deixant clar que la sortida de el club no té res a veure amb els desitjos del crack argentí.







Aquestes declaracions tornen a posar a l'ull de l'huracà a Joan Laporta, que va guanyar les eleccions a la presidència del FC Barcelona prometent que l'argentí es quedaria al club i ara sembla un dels principals responsables de la seva marxa.