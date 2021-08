El PSG reserva la Torre Eiffel per a presentar a Messi

Torre Eiffel @ep





Ja és oficial, Messi ha fitxat pel PSG i va a ser rebut a París com el que és: el millor jugador de el món. Per això, el club no ha escatimat en despeses i va presentar al jugador al lloc més emblemàtic de la capital francesa: la Torre Eiffel.





Segons apunten els mitjans francesos, el jugador serà presentat amb tots els honors en una gran roda de premsa aquest dimarts a la tarda, tot i que encara no hi ha una confirmació oficial per part de club. L'última vegada que el club va triar aquest lloc per presentar a un jugador va ser amb el fitxatge de Neymar.





Amb la presentació del jugador brasiler, el club parisenc va haver de desemborsar 260.000 euros pel lloguer del monument i 63.000 en seguretat per al jugador.