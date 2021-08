Guinea confirma el seu primer cas de virus de Marburgo, similar a l'Ebola

El Ministeri de Sanitat de Guinea ha confirmat aquest dilluns el primer cas de virus de Marburgo, similar a l'Ebola, el qual ha estat detectat a la prefectura de Gueckedou (sud), en el que suposa la primera vegada que aquest virus és trobat en un país de l'Àfrica Occidental.





El Ministeri de Sanitat ha assenyalat en un comunicat que "el cas probable de febre de Marburg diagnosticat el 3 d'agost ha estat reconfirmat per l'Institut Pasteur de Dakar aquest dilluns, 9 de agost de 2021".





Virus Marburg @wikipedia





"La investigació iniciada el 4 d'agost després de detectar el cas no ha detectat altres casos sospitosos. No obstant això, s'han registrat 155 contactes que estan sota seguiment diari", ha recalcat, segons ha recollit el portal de notícies Mitjana Guinée.





Així mateix, ha manifestat que "les autoritats sanitàries, en nom de Govern, conviden a les poblacions de les zones afectades a col·laborar amb els serveis de sanitat desplegats sobre el terreny i que notifiquin tot cas sospitós, a més d'aplicar les mesures preventives".





"El Govern, en col·laboració amb els seus socis, ha d'adoptar totes les mesures idònies per limitar la propagació d'aquesta nova malaltia", ha manifestat el Ministeri, que fa diverses setmanes va declarar la fi d'un brot d'ebola al sud de país.





Per la seva banda, la directora general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Àfrica, Matshidiso Moeti, ha aplaudit a Guinea per "l'alerta i la ràpida acció investigadora dels treballadors sanitaris de país".





"Estem treballant amb les autoritats sanitàries per posar en marxa una resposta ràpida que aprofiti l'experiència i els coneixements de Guinea en la gestió de l'Ebola, que es transmet de forma semblant", ha sostingut a través d'un comunicat.





Així, l'OMS ha ressaltat que hi ha esforços en marxa per detectar a possibles contactes amb el pacient i ha afegit que les autoritats sanitàries han llançat una campanya de sensibilització, atès que és la primera vegada que el virus es detecta al país.





L'organisme ha manifestat que un equip de deu experts de l'OMS, inclosos epidemiòlegs i antropòlegs socials, estan sobre el terreny per investigar les causes i donar suport a les autoritats sanitàries en la seva resposta.





D'altra banda, ha posat èmfasi que s'està millorant la vigilància transfronterera per detectar qualsevol cas, amb els països veïns en alerta. Per a això, està sent útil el sistema de control establert a Guinea i la regió enfront de l'Ebola.





Per la seva banda, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ressaltat a través del seu compte a la xarxa social Twitter que "la resposta requereix esforços concertats per evitar la transmissió i protegir les comunitats".





"Els col·legues de l'OMS han estat sobre el terreny amb els socis locals des que van sorgir les primeres alertes i seguiran donant tot el suport necessari", ha subratllat Tedros.





Els símptomes de virus inclouen mal de cap, vòmits de sang i dolors musculars. La malaltia es transmet amb el contacte amb sang infectada o altres fluids i teixits corporals. No existeixen vacunes ni tractaments antivirals aprovats per tractar el virus.





A l'Àfrica, s'han registrat brots anteriors i casos esporàdics a Angola, la República Democràtica de Congo (RDC), Kenya, Sud-àfrica i Uganda