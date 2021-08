Manifestants antivacunes intenten assaltar la BBC però s'equivoquen d'edifici

Manifestants intentant entrar a la seu @twitter





Els antivacunes al Regne Unit s'han manifestat aquest dilluns 9 d'agost i aquest cop, ha estat contra el periodisme. Els assistents a la protesta no estan contents amb la cobertura que ha fet la cadena pública BBC sobre el Covid-19, i per això han acudit a la seu del canal per mostrar el seu rebuig ... o això creien ells.





La realitat és que els manifestants es van acostar enfurismats a una seu que la cadena pública va abandonar el 2013, per la qual cosa, més que transmetre un missatge, van fer el ridícul.





La seu ara correspon a canal ITV, que va haver de lidiar amb una horda de manifestants que fins i tot van intentar entrar per la força a l'edifici. Per sort, la policia hi era, i va aconseguir dissuadir els manifestants.

















Segons ha confirmat Scotland Yard, de moment no s'ha produït cap detenció per aquest assalt fallit.