L'onada de calor afectarà a partir de demà i fins dilluns a gairebé tot Espanya, superant els 40ºC en alguns punts

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís especial per onada de calor que tindrà lloc des d'aquest dimecres i fins dilluns que ve que afectarà a tota Espanya, excepte a l'àrea Cantàbrica i bona part de Galícia, i que provocarà que es superin els 40 graus centígrads (ºC) en alguns punts.





Al llarg d'aquesta setmana la irrupció continuada sobre la Península i Balears d'una massa d'aire molt càlida des del nord d'Àfrica, juntament amb la forta insolació pròpia d'aquestes dates, està donant lloc a un progressiu ascens tèrmic.





Les temperatures, màximes i mínimes, arribaran valors molt per sobre dels valors normals per a aquesta època de l'any en gran part de la Península i Balears, només l'àrea cantàbrica i bona part de Galícia no es veuran afectades per aquesta situació.





@EP





A causa dels valors excepcionalment alts que arribaran les temperatures en àmplies zones del territori al llarg de tota la setmana, Aemet ha emès un avís especial per onada de calor.

Dimecres començaran a superar-se els 35ºC en àmplies zones de sud i centre peninsulars i de forma més local a la vall de l'Ebre i a les Balears. Probablement ja s'assoliran puntualment temperatures al voltant dels 40ºC a la vall de Guadalquivir.





Des de dijous fins diumenge les temperatures màximes estaran per sobre dels 35ºC de forma generalitzada a la Península i a les Balears, amb l'excepció de Galícia i àrea cantàbrica, i superaran els 40ºC en àmplies zones de sud i centre de la Península i de l' vall de l'Ebre i, fins i tot, podran arribar al voltant dels 42-44ºC a les zones de valls.





Les temperatures nocturnes seran també molt elevades, al voltant de 25ºC al sud peninsular, zona centre i vall de l'Ebre i dels 20ºC a la resta de les zones.





Acompanyant a aquest episodi d'onada de calor s'espera la presència de pols en suspensió, a causa de el gran recorregut pel desert de Sàhara de la massa d'aire abans de penetrar a la Península ia les Balears.





Igualment, al menys fins dijous, hi ha la probabilitat de tempestes en alguns punts de la meitat oriental peninsular, en la seva major part seques però que podrien anar acompanyades de fortes ratxes de vent.





És probable que a partir de divendres la massa càlida procedent d'Àfrica comenci a afectar també a les Canàries, donant lloc un ascens important de les temperatures i a l'inici d'un episodi de calor sobre les illes, mentre que a partir de diumenge o dilluns podria iniciar-se un descens de les temperatures pel nord-oest peninsular que donaria fi a l'episodi d'onada de calor sobre la Península i Balears.