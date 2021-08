Esbrina amb aquesta app de la NASA quant pujarà el nivell del mar a qualsevol lloc del món

Una nova eina de visualització en línia permet a qualsevol veure com seran els nivells de la mar arreu de món en les pròximes dècades.





L'equip de canvi del nivell de la mar de la NASA ha creat una eina de projecció del nivell de la mar que fa que les dades extensos sobre l'augment futur del nivell de la mar del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) siguin fàcilment accessibles al públic , i a tots els interessats en planificar els canvis venidors.





Mar Mediterrani @ep





Tot consisteix a obrir les capes de mapes de l'eina, fer clic a qualsevol part de l'oceà i les costes globals i triï qualsevol dècada entre 2020 i 2150: l'eina, allotjada al Portal del nivell de la mar de la NASA , lliurarà un informe detallat de la ubicació basat en les projeccions en el Sisè Informe d'Avaluació de l'IPCC, publicat el 9 d'agost, que aborda la comprensió física més actualitzada del sistema climàtic i el canvi climàtic.





L'IPCC ha proporcionat avaluacions a escala mundial del clima de la Terra cada cinc a set anys des de 1988, centrant-se en els canvis de temperatura, la capa de gel, les emissions de gasos d'efecte hivernacle i el nivell de la mar a tot el planeta. Els seus projeccions del nivell de la mar es basen en dades recopilades per satèl·lits i instruments en terra, així com anàlisi i simulacions per ordinador.





Però per primera vegada, qualsevol podrà veure una visualització de com canviaran els nivells de la mar a nivell local utilitzant la nova eina en línia, una granularitat que és difícil de capturar en el propi informe de l'IPCC.





"El nou aquí és una eina que estem brindant a la comunitat, per distribuir el coneixement climàtic més recent produït pels científics de l'IPCC i la NASA d'una manera accessible i fàcil d'usar mentre es manté la integritat científica", va dir en un comunicat Nadya Vinogradova Shiffer, científica del programa i gerent de la NASA, que dirigeix l'equip científic de canvi del nivell de la mar de la NASA.





A més de proporcionar instantànies de l'augment del nivell de la mar en les pròximes dècades, l'eina permet als usuaris centrar-se en els efectes dels diferents processos que impulsen l'augment del nivell de la mar. Aquests processos inclouen la fosa de les capes de gel i les glaceres i la mesura que les aigües de l'oceà canvien els seus patrons de circulació o s'expandeixen a mesura que s'escalfen, el que pot afectar l'altura de l'oceà.





L'eina pot mostrar els possibles nivells de la mar en el futur en diversos escenaris socioeconòmics i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, inclòs un futur de baixes emissions, una trajectòria de "negocis com sempre" amb emissions en la seva trajectòria actual i un escenari de "emissions accelerades".





Un futur de baixes emissions, per exemple, passaria si la humanitat reduís les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, disminuint els efectes del canvi del nivell de la mar impulsat pel clima. L'altre extrem de l'espectre d'emissió llança projeccions amb l'augment més ràpid del nivell de la mar, informació que podria ser útil per a la planificació costanera que té en compte possibilitats menys probables però potencialment més destructives.