El càncer "és una conseqüència de la nostra pròpia biologia i sempre hi serà", assegura un expert

El doctor en Medicina i Cirurgia i en Biologia Aplicada Mario Vallejo, director de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Alberto Sols (IIB-CSIC-UAM), centre mixt del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid, ha apuntat que el càncer "és una conseqüència de la nostra pròpia biologia i sempre hi serà ".





"Podem millorar la detecció, el control, el tractament, però serà molt difícil eliminar-lo del tot. El càncer és una conseqüència de la nostra pròpia biologia i sempre estarà", ha explicat en una entrevista amb el Consell Superior d' investigacions Científiques (CSIC).





En aquest context, afirma que l'objectiu és que el càncer es converteixi només en una malaltia crònica. "En certa manera, sí, crec que això és el que passarà. Sempre anem a haver d'estar adaptant-nos a les cèl·lules que aconsegueixen ser resistents a les maniobres que vam dissenyar, de manera que no solament no desapareixerà el càncer, sinó que va a ser una malaltia crònica i anem a haver d'anar adaptant-nos als trucs que dissenya per a escapolir-se de les nostres maniobres per eradicar-", esgrimeix.





L'expert ressalta que la immunoteràpia "és l'aproximació més recent i potser la més prometedora". "D'una banda, ens permet atacar immunològicament al tumor sense danyar altres òrgans, ja que el propi sistema immune de l'organisme es posa en marxa quan apareix el tumor, però aquest aconsegueix escapolir. La immunoteràpia ens permet extreure els limfòcits del propi pacient, fer el que s'anomena educació d'aquests limfòcits perquè reconeguin directament el tumor i tornar-los a injectar en el propi pacient ", detalla al respecte.





Tot i reconèixer que resulta "una via prometedora", Vallejo adverteix que "té problemes, fins i tot de toxicitat". "S'estan estudiant alternatives i s'està veient que no cal tornar a injectar els limfòcits, sinó que simplement agafar els exosomes que alliberen els propis limfòcits en cultiu i reinjectarlos al pacient pot ser suficient. Aquests exosomes aconsegueixen entrar en el tumor i actuar de manera similar a com ho farien els limfòcits dels que provenen.





Una altra actuació és inhibir els mecanismes que posa en marxa el tumor per defensar-se i evitar la pròpia resposta immune. I, finalment, potser una de les més prometedores, és la utilització d'anticossos com a vehicles per transportar directament al tumor substàncies que puguin ser citotòxiques. S'utilitzen anticossos monoclonals que són capaços d'identificar proteïnes que s'expressen en el tumor i no en un altre lloc, de manera que es concentra tota l'activitat citotòxica localment ", exemplifica.