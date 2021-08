VÍDEO. Qui és el president del PSG que ha aconseguit el fitxatge de Messi?

Nasser bin Ghanim a l'Khelaïfi. President de l'PSG / @Wikipedia







El seu nom és Nasser bin Ghanim al Khelaïfi, però en el món esportiu, i sobretot de el futbol, és conegut com Nasser al Khelaïfi perquè és el president del PSG i qui ha aconseguit fitxar Lionel Messi, un dels millors futbolistes de la història .





Nasser al Khelaïfi va néixer a Doha, en 1973. Empresari i ex tennista provinent de Qatar, és president de la Federació de Tennis, Esquaix i Bàdminton del seu país i vicepresident de la Federació Asiàtica de Tennis. A més, és membre del comitè organitzador del Mundial de futbol de Qatar 2022.





Va ser en 2011 quan Nasser es va transformar en la cara visible del Paris Saint-Germain i la seva vida va canviar per complet per estar al front d'un dels clubs més poderosos del món i recurrent candidat a obtenir la Champions League. Un títol europeu que va ser sempre esquiu per al PSG i que es va tornar el gran objectiu per al seu president Al Khelaïfi.





Nasser a l'Khelaïfi és un hàbil empresari àrab, que el 2015 va ser premiat com l'amo més carismàtic de la Lliga 1 (Lliga de França), i un any després, com l'home més poderós de el futbol gal, segons el diari L'Equipe. També és president de Bein Sports (Al Jazeera Sport), una empresa de mitjans de comunicació i entreteniment que compta 22 canals de TV, 17 d'ells transmeten en HD, i és considerat una de les 100 persones més riques del món però no figura a la llista de Forbes dels homes més rics de la planeta: als 16 milions de dòlars en què alguns estimen la seva fortuna no són tinguts en compte per la revista, que associa els seus ingressos a la família reial. Una cosa són els diners i una altra molt diferent, el poder. Home pudorós i de perfil baix, hi ha molts rumors sobre suposades propietats que posseeix al llarg i ample de la planeta, però cap ha estat verificat.





La vida de Nasser al Khelaïfi no ha estat sempre la d'un multimilionari. En la seva joventut va jugar com a tennista professional i es va transformar en el segon més reeixit del seu país, després del sultà Khalfan. Va integrar l'equip de Qatar a la Copa Davis, i en total va disputar 43 trobades entre 1992 i 2002. A més, va participar dues vegades en l'ATP Tour, amb sengles derrotes en primera ronda: a Sankt Pölten el 1995, davant Thomas Muster per 6- 0 i 6-1, i en Doha, el 2001, amb idèntic resultat. El balanç final d'Al Khelaïfi va ser de 12 triomfs, 31 derrotes (12-16 en dobles) i el millor lloc de ATP ho va aconseguir el 4 de novembre de 2002, quan va arribar al 995 de el rànquing mundial.







Després de guanyar 16.000 euros en el món del tennis, Nasser al Khelaïfi es va convertir en l'exitós empresari actual gràcies als seus vincles amb el poder, per la seva amistat amb el príncep hereu de Qatar, Tamim bin Hamad a l'Thani, amb qui comparteix la passió per el tennis. Van ser companys a la Copa Davis del seu país, on el vincle es va afermar, encara que ja es coneixien des de la infantesa. "Tinc sis anys més que ell i ens vam conèixer quan ell tenia vuit anys, a través del tennis, ja que solíem jugar junts. Tenim una magnífica relació ", va confessar Nasser a The Guardian.





El 2005 va ser l'any que va canviar per sempre la vida d'Al Khelaïfi. Retirat del tennis i amb pocs ingressos, els seus vincles amb la família reial de Qatar li van permetre integrar l'empresa Qatar Investment Authority (QIA), recentment fundada per gestionar les milionàries guanys que li brindava la indústria del petroli i el gas natural a Govern. Juntament amb QIA va fundar Qatar Sports Investments, empresa l'objectiu és invertir en projectes esportius tant dins com fora de país, per al desenvolupament i creixement de l'àrea esportiva local. Nasser a l'Khelaifi, com a persona de confiança de la família reial, va ser triat com una de les cares visibles d'aquest nou emprenedoria.





La seva irrupció al Paris Saint-Germain va ser el 2011, quan Qatar Investment Authority va comprar el 70% de les accions de el club parisenc a canvi d'uns 50 milions d'euros més un deute proper als 20 milions més. Un any després, QIA va adquirir el 30 per cent restant. El grup que es nodreix del petroli asiàtic es va apoderar del PSG ràpidament, i va col·locar a Nasser a l'Khelaifi al capdavant de l'entitat com a president i director executiu. La injecció de diners va ser tan gran que en poc temps va contractar a figures de la talla de David Beckham, Zlatan Ibrahimovic i Edinson Cavani. A ells després se li van sumar Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, David Luiz, Neymar, David Luiz, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Gianluigi Buffon, Keylor Navas, Dani Alves i Lucas Moura, entre d'altres estrelles. També d'entrenadors com Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery i Thomas Tuchel.













Si bé en la primera temporada el PSG va ser eliminat aviat de l'Europa League i de les dues copes nacionals però tot va canviar a partir de la temporada 2012/13, quan va guanyar el títol local més important després de 19 anys, a més de conquerir la Supercopa d' França. Fins a aquesta data, el club només comptava amb dues Lligues franceses i una Recopa d'Europa com els seus èxits més importants. A partir de llavors no va parar d'omplir les seves vitrines amb trofeus. Des que va prendre les regnes va conquistar 7 Ligue 1, 6 Copes de França, sis Copes d'La Lliga-vuit Supercopes de França, amb triplets mai vistos en la història de el futbol francès en les temporades 2014/15, 2015/16, 2017/18 i 2019-20.





En total van ser més de 1.200 milions d'euros els que va invertir l'àrab perquè el PSG es converteixi en potència encara que això ho ha posat a l'ull d'una llarga investigació realitzada per la UEFA. A través d'ella, l'organisme que regeix el futbol europeu el va investigar per presumpte incompliment amb el Fair Play financer de constar en els seus balanços injeccions de diners de Qatar com aportacions d'espònsors. D'aquesta manera, l'equip es va exposar en diverses oportunitats a ser desqualificat de les màximes competicions continentals, enfrontar greus càstigs econòmics i prohibir-li fitxar jugadors durant unes temporades.







A el mateix temps, Football Leaks, a través del diari alemany Der Spiegel, va revelar el 2018 que Michel Platini i Gianni Infantino, en aquells dies president i secretari general de la UEFA respectivament, van encobrir a l'PSG ia altres clubs. Els documents van revelar que el PSG va rebre 1.800 milions d'euros de manera fraudulenta de part de el Govern de Qatar i que l'organisme va reduir la multa que corresponia.





Més enllà d'això el PSG encara no ha aconseguit obtenir el seu campionat més desitjat: la Champions League. En les últimes dues edicions va estar a prop d'aconseguir la glòria, ja que a la 19/20 va caure en la final davant Bayer Munich i en la 20/21 va ser eliminat en semifinals.

















