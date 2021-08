Alerta hospitalària a l'Alt Empordà: "L'Hospital de Figueres i el Bernat Jaume estan a el 100% d'ocupació"

Hospital de Figueres - Viquipèdia





La directora assistencial de la Fundació Salut Empordà, Àngels Morales, ha alertat en una entrevista amb Empordà.info que tant l'Hospital de Figueres com el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, els dos hospitals de referència de l'Alt Empordà, es troben a el 100% d'ocupació .





"La situació, des del punt de vista de l'estiu, és similar a la d'altres anys, però amb l'agreujant de la incidència que genera el Covid. Això tensiona tot el sistema", alerta Morales.





Tot i que la cinquena onada ja està de baixa, Morales assegura que "estan baixant lentament la pressió" als hospitals. Tot i que els ingressos baixin setmana rere setmana, els malalts ingressats necessiten un mínim de quinze dies, sempre que no es compliqui la situació.





"En aquests moments tenim 28 pacients a l'Hospital de Figueres que són Covid, tant a la planta d'adults com en la de pediatria, on hi ha tres pacients a la unitat de semicrítics", explica la directora assistencial de la Fundació Salut Empordà.